Bultrug in marinehaven Den Helder

In de haven van Den Helder zwemt een bultrug. SOS Dolfijn meldt dat het dier in de marinehaven is gezien. Volgens het kennis- en opvangcentrum ziet de walvis er gezond uit.



Volgens natuurcentrum Ecomare is het water in de marinehaven zo diep dat de bultrug er zonder problemen uit kan zwemmen. Een schip van Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat andere boten niet te dicht in de buurt komen.



De marinehaven is militair terrein en daarom voor het publiek afgesloten. Volgens Ecomare zwemt de walvis daarom op een 'prima plek': het dier moet vooral met rust worden gelaten.



Bultruggen worden vaak voor de Nederlandse kust gezien en af en toe zwemmen ze een haven in, zegt Ecomare. De afgelopen jaren gebeurde dat onder meer in Vlissingen, Rotterdam en Wemeldinge aan de Oosterschelde. "De ervaring is dat ze altijd weer terug naar zee zwemmen", zegt Henriėtte de Waal van Ecomare.



In 2012 liep het minder goed af toen bultrug Johanna bij Texel strandde. Het dier overleed aan acute spierschade. Op de reddingsoperatie kwam veel kritiek, waarna de regering een draaiboek opstelde voor de redding van gestrande walvissen.

Reacties

27-02-2017 14:19:12 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Bultrug in marinehaven Den Helder



Jaja, en gaan we dat geloven???

Een onderzeeër is het, uiterst geheim!

En nu die toch gespot is tijdens zijn testvaart wordt er deze draai aan gegeven. Jaja, en gaan we dat geloven???Een onderzeeër is het, uiterst geheim!En nu die toch gespot is tijdens zijn testvaart wordt er deze draai aan gegeven.

