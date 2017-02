Indiase tweeling valt in wasmachine en verdrinkt

In India is zaterdag een tweeling van drie jaar verdronken in een wasmachine met bovenlader. Hun moeder ging even naar de winkel om wasmiddel te kopen, maar toen ze terugkwam waren de kinderen nergens te bekennen.



Ze belde gelijk aan bij de buren om te vragen of de kinderen daar waren, en belde haar man, die meteen naar huis kwam om te helpen met zoeken. Na ongeveer een half uur zoeken in de omgeving, gingen ze terug naar huis en troffen ze de kinderen aan in de wasmachine.



De kinderen lagen met hun hoofd naar beneden in de wasmachine, die gevuld was met water. Hun ouders brachten ze gelijk naar het ziekenhuis, maar daar werd vastgesteld dat ze zijn verdronken.



Hoewel de politie niet denkt dat er sprake is van een misdrijf, wordt de dood van de tweeling toch verder onderzocht. De moeder had een stapel was naast de wasmachine neergelegd voordat ze wegging, waarschijnlijk wilde de tweeling uit nieuwsgierigheid via de stapel was op de wasmachine klimmen, maar vielen ze er toen in.

Reacties

27-02-2017 13:46:42 De Paus

Oudgediende



S Ik zet hier de nodige vraagtekens bij. Ik kan mij nog voorstellen dat een kind op een stapel was klimt en in de wasmachine valt, maar TWEE kinderen?

27-02-2017 13:51:02 Mamsie

Oudgediende



@De_Paus: Wat klungelig van die moeder. Je laat geen kleutertjes alleen thuis, dat vraagt om problemen.

27-02-2017 17:43:25 omabep

Oudgediende



@De_Paus: Net als jij heb ik het gevoel dat dit een onzin verhaal is.

