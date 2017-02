Rare zaken waar je nooit bij stilstaat

Over sommige dingen denk je niet zo snel na, gewoon omdat het zo vanzelfsprekend is. Maar… áls je er eenmaal over nadenkt zijn ze eigenlijk best vreemd en laat het je niet meer los. Een aantal van deze gekke realisaties hebben we voor je op een rijtje gezet:



1. Twee mensen kunnen op exact hetzelfde moment geboren zijn, maar door het verschil in tijdzone kunnen ze toch op een andere dag jarig zijn



2. Waarom vrouwenkleding vaak geen zakken heeft? Zodat ze meer tassen moeten kopen natuurlijk!



3. Tandenpoetsen is het enige moment waarop je je skelet schoonmaakt



4. Er is een moment geweest waarop je vader of moeder je als kind op de grond zette en daarna nooit meer oppakte



5. Ballonnen zijn best raar: “Gefeliciteerd, hier is een zak gevuld met mijn adem!”



6. “Slang” is straattaal voor “short language”



7. Scanners scannen de witte stukken tussen de zwarte strepen, dus niet de code zelf



8. Het woord “vuurvlieg” is het tegenovergestelde van “waterval”



9. Benzine is helemaal niet zo duur wanneer je realiseert dat je eigenlijk vloeibare dinosaurussen koopt



10. In de hondenwereld zijn mensen magische wezens die meer dan 500 jaar oud worden



11. Onthoud dat als je dood gaat, hetgeen wat je aanhebt voor altijd je geesten-outfit zal zijn



12. Het vragen om iemand z’n naam is eigenlijk hetzelfde als: ‘Welk geluid moet ik maken om jouw aandacht te krijgen?’



13. Alle boeken die je ooit hebt gelezen, zijn eigenlijk gewoon maar een combinatie van 26 letters



14. ‘Howdy’ is kort voor ‘How do you do’



15. Elke dag zie je mensen die je daarna nooit meer ziet



16. Je hebt nog nooit je eigen gezicht gezien, behalve op foto’s en via reflecties



17. Je toekomstige zelf kijkt naar je huidige zelf via herinneringen



18. Emoji’s komen het dichtstbij een universele taal

Reacties

26-02-2017 19:34:08 Lennox









Vooral nummer 4 vind ik een vreemde gedachte. De laatste keer dat je ouders je nog oppakken is eigenlijk best een mijlpaal in je leven en ontwikkeling en ook een soort afscheid van je kindzijn. En toch gaat het volledig ongemerkt voorbij omdat niemand zich er tijdens het neerzetten bewust van is dat dit de laatste keer was.

26-02-2017 19:44:29 RupertMeurdog

Quote:

11. Onthoud dat als je dood gaat, hetgeen wat je aanhebt voor altijd je je geesten-outfit zal zijn



Dan mag je hopen dat je niet naakt doodgaat. Dan mag je hopen dat je niet naakt doodgaat.

26-02-2017 20:47:28 Heusdenaar









Ik droom wel eens over mij zelf dus zie ik mijn eigen gezicht ook wel eens in mijn dromen telt dat niet mee? Of is dat ook reflectie?

26-02-2017 20:49:26 De Paus









S 19 Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) studeerde af als chemisch technicus aan de technische middelbare school Escuela Nacional de Educación Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen.[8] Enkele jaren werkte hij als zodanig bij de voedselafdeling van het bedrijf Hickethier-Bachmann Laboratory

26-02-2017 22:36:08 jero









20 Het woord bed heeft de vorm van een echt bed

