Volendammers boos om cartoon

Een cartoon in de Volkskrant is niet in goede aarde gevallen bij veel Volendammers. Op de cartoon wordt Adolf Hitler afgebeeld in Volendammer klederdracht. Daarmee is de krant veel te ver gegaan, vinden Volendammers.In het stuk van de Volkskrant wordt beschreven hoe de internationale media naar Geert Wilders kijken. Ook Volendam komt ter sprake, veel buitenlandse journalisten reizen naar het vissersdorp af vanwege het hoge percentage PVV-stemmers. The Guardian noemt Volendam een dorp van 'klompen, grachten, kaas en woede'.Bij het stuk staat een paginavullende cartoon van Martyn F. Overweel, waarop een gezin in Volendammer klederdracht te zien is. De vier gezichten zijn vervangen door het gezicht van Adolf Hitler. Op social media reageren Volendammers afkeurend. "Volgens mij is de @volkskrant een beetje aan het doorslaan hier", twittert John Jonk.Ook advocaat Johan Mühren is niet te spreken over de cartoon. "Gaat verder alles nog goed met jullie, @volkskrant?", vraagt hij zich af. En: "Lijkt erop dat de Volkskrant Volendammers wegzet als fascisten. De Volkskrant -> Doei!"