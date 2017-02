Douchen met onderbroek aan

Jeugdleden van sportclubs in Vlaanderen douchen steeds vaker met hun onderbroek nog aan. Niet (alleen) uit preutsheid, maar omdat ze bang zijn dat ze naakt gefotografeerd worden en zo op internet terechtkomen.



De onderbroek of zelfs een zwembroek is de norm geworden bij sportclubs, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De jongeren handelen uit angst voor de camera, zegt een antropoloog van de universiteit van Luik tegen de krant. De angst is het grootst onder kinderen jonger dan twaalf. Vermoedelijk spelen preutsheid en de puberteit ook een rol.



Verschillende clubs hebben al maatregelen getroffen, meldt Het Laatste Nieuws, dat 35 voetbalverenigingen benaderde. Zo moeten de spelers van verschillende clubs hun smartphones inleveren voordat ze de kleedkamer betreden.

