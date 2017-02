Anti-Trumpclausule duikt op in woningadvertenties

'Geen rokers en Trump-aanhangers' of 'Trump-onvriendelijk is een pre'. In de Verenigde Staten duiken verhuuradvertenties op met een 'anti-Trumpclausule': de huisgenoot in spe mag nadrukkelijk geen aanhanger van de Amerikaanse president zijn. Dat meldt nieuwszender CNN.De zender toont op zijn website verschillende voorbeelden van advertenties voor woonruimte, voorzien van een tekst waarin staat dat aanhangers van Trump niet welkom zijn. Ook interviewde CNN een vrouw die een huisgenoot zoekt voor haar huis dichtbij de universiteit van Georgetown, Washington D.C. Zij schreef bij haar advertentie: 'De wensen van mijn huidige huisgenoten respecterend, sta ik geen alcohol en vlees toe in huis. Hetzelfde geldt voor Trump-aanhangers.' Een opvallende eis: de vrouw windt er geen doekjes om dat ze iemand die op Trump heeft gestemd, niet in haar huis wil.CNN-journalist Michael Smerconish zocht contact met de 23-jarige verhuurder Sahar Kian, die voor een nonprofitorganisatie werkt. Hij stelt haar tijdens zijn interview de vraag: ,,Je sluit mensen buiten vanwege hun politieke voorkeur. Is dat niet een beetje intolerant?'',,Kijk naar mij'', antwoordt de Amerikaanse. ,,Ik ben bruin, ik ben een vrouw.'' Ook geeft Kian aan dat zij vanwege haar medische conditie afhankelijk is van een wet die zorgverzekeraars verbiedt om mensen te weigeren met een reeds bestaande medische aandoening, of om ze hogere premies te laten betalen. Het intrekken van deze wet, door Obama ingesteld, staat hoog op het to-do-lijstje van president Trump.In het dagelijks leven heeft Kian naar eigen zeggen geen probleem om contact te hebben met aanhangers van Trump, maar zo iemand in haar huis zou zorgen voor een ,,vijandige omgeving'' - zeker voor andere huisgenoten, die een immigrantenachtergrond hebben. ,,Ik zou me onwelkom voelen als er aanhangers van Trump bij mij zouden wonen'', aldus Kian. ,,Mijn huis is geen politiek strijdtoneel.''