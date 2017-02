Eerstgeborenen slimmer dan broertjes en zusjes

Ben jij het oudste kind uit jouw gezin? Dan is de kans groot dat je slimmer bent dan je broertjes en zusjes. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Edinburgh in Schotland.



Eerstgeborenen zijn beter ontwikkeld in 'de bovenkamer' omdat ze meer mentale stimulans hebben gekregen van hun ouders. Die geven al hun kinderen over het algemeen evenveel emotionele ondersteuning, zo constateerden de onderzoekers, maar de oudste kinderen krijgen vaak meer hulp bij opdrachten die hersenactiviteit helpen ontwikkelen.



Onderzoekers bestudeerden voor hun wetenschappelijke publicatie in het Journal of Human Resources bijna 5000 kinderen vanaf het moment vlak voor hun geboorte tot hun veertiende levensjaar. Daarbij werd iedere twee jaar de voortgang van het IQ bij de kinderen onderzocht. Op basis van de bevindingen denken de onderzoekers te kunnen verklaren waarom de oudste kinderen uit een gezin beter leren en later vaak meer verdienen dan hun jongere broertjes en zusjes.



Ook is duidelijk dat hoe meer kinderen een gezin telt, des te minder de ouders oog hebben voor de begeleiding van de jongste kinderen op het gebied van lezen, handvaardigheid of het leren spelen van een muziekinstrument. Die voorsprong nemen de eerstgeborenen vooral in de eerste drie jaar van hun leven. Ook vertonen moeders bij een toename van het aantal kinderen sneller risicovol gedrag, zoals roken tijdens de zwangerschap.

En als je nou enigst kind bent, dan ben je dus slimmer dan jezelf?

@stora : Iets zegt me dat je de jongste bent uit een groot gezin.

