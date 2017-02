Verkeerde volkslied op tennistoernooi

De Amerikaanse tennisbond heeft zijn excuus aangeboden aan de Duitse tennissers en supporters nadat per ongeluk het eerste couplet van het Duitse volkslied is gezongen tijdens de Fed Cup in Hawaï. Het eerste couplet, waarin "Duitsland boven alles" wordt bezongen, is na de Tweede Wereldoorlog in onbruik geraakt, omdat het wordt geassocieerd met nazi-Duitsland.



De versie van het volkslied werd ingezet tijdens de openingsceremonie van de wedstrijd tussen de Amerikaanse Alison Riske en de Duitse Andrea Petkovic. De Duitse tennisster noemt de actie "het toppunt van onwetendheid" en zei na afloop van de wedstrijd dat ze zich nog nooit zo beledigd heeft gevoeld.



De in Bosnië geboren Petkovic zei tegen Duitse media dat ze tijdens het volkslied overwoog om van de baan af te lopen.



De Duitsers die bij de wedstrijd waren probeerden nog om de zanger te overstemmen met het officiële derde couplet, maar het geluid stond te hard.



Sinds 1952 is alleen het laatste couplet van het drie coupletten tellende volkslied nog in gebruik. In dit couplet wordt de nadruk gelegd op eendracht, recht en vrijheid.



Volgens de Amerikaanse tennisbond was het nooit de bedoeling om het Duitse team en de supporters oneerbiedig te behandelen. "Deze fout zullen we nooit meer maken. In het vervolg zal het juiste volkslied gezongen worden."



Riske, die Petkovic versloeg (7-6, 6-2), zegt dat ze aanvankelijk niet in de gaten had wat er aan de hand was. "We respecteren het Duitse team enorm en dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren", zei ze na afloop.

Reacties

Zo'n domme fout mag eigenlijk niet gebeuren, natuurlijk.. maar om nou te zeggen dat het een belediging is en er zo'n drama van te maken is ook weer overdreven.. Per slot van rekening is het goede muziek (al is de tekst van de eerste twee coupletten niet meer actueel)

Ach, ik heb (in Spanje) ook de Duitse vlag wel eens ondersteboven gehesen zien worden bij een prijsuitreiking. Het volkslied was daarbij nauwelijks herkenbaar door de slechte geluidskwaliteit, maar ik meen dat het ook alleen instrumentaal was.



Overigens hadden daar niet alleen de Duitsers last van: ook de Britse vlag hing ondersteboven. Maar dat zagen aanvankelijk alleen de Britten zelf.

@venzje : volgens mij is de Britse vlag symmetrisch, ofwel ondersteboven hetzelfde als normaal..

Overigens is een omgekeerde Nederlandse vlag de vlag van Sleeswijk-Holstein volgens mij is de Britse vlag symmetrisch, ofwel ondersteboven hetzelfde als normaal..Overigens is een omgekeerde Nederlandse vlag de vlag van Sleeswijk-Holstein

@allone : Nope! Kijk nog maar eens goed: het rode diagonale kruis raakt (met de mast links) bovenaan de zijrand en onderaan de onderrand van de vlag. En aan de andere zijkant is het net andersom.

Nooit geweten dat de Ierse vlag (vlag van Sint Patrick) er ook in zit.. En dat de huidige Ierse vlag het oranje van de aanhangers van Willem van Oranje heeft @venzje : ah, ik zie het..Nooit geweten dat de Ierse vlag (vlag van Sint Patrick) er ook in zit.. En dat de huidige Ierse vlag het oranje van de aanhangers van Willem van Oranje heeft

S Dan is het nog fout ook he.. het is toch Zeeland boven alles....

