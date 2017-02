Oplettende stewardess redt meisje uit handen van mensensmokkelaar

Een stewardess heeft een slachtoffer van mensenhandel gered door stiekem een briefje voor haar achter te laten in het vliegtuig.Shelia Fedrick had meteen door dat er iets niet in orde was met het meisje in rij 10 op weg van Seattle naar San Francisco. Ze was niet ouder dan een jaar of 15 en reisde met een opvallend goed geklede oudere man. Het meisje zag er daarentegen uit 'alsof ze door een hel was gegaan', vertelt de stewardess aan NBC News. Haar blonde haar was vies en ze had blauwe plekken.De man werd vijandig toen de stewardess van Alaska Airlines een gesprekje probeerde aan te knopen. Daarop verzon Fedrick wat beters. Ze maakte het meisje duidelijk dat ze naar de wc moest gaan, waar de stewardess een briefje en een pen had achtergelaten. Het meisje schreef terug dat ze hulp nodig had.Fedrick waarschuwde daarna meteen de piloot. Toen het vliegtuig landde, stond de politie al klaar om de man te arresteren.De stewardess vertelt nu haar verhaal aan personeel van allerlei Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen tijdens een cursus over het herkennen van mensenhandel, bijvoorbeeld voor prostitutie. Ze heeft nog steeds contact met het meisje, dat inmiddels aan het studeren is.