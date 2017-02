1 op de 3 Nederlandse mannen draagt versleten ondergoed

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlandse mannen versleten ondergoed draagt.

''Van onze klanten horen we vaak dat mannen maar moeilijk afscheid nemen van hun vertrouwde ondergoed. Ze dragen boxers en slips het liefst gewoon door, ook al zijn ze versleten. Wij verbazen ons hierover, want voor maar een paar euro loop je er weer fris bij.''



Zeeman wilde weten of het écht zo slecht gesteld is met het ondergoed van de man. Meer dan 300 samenwonende vrouwen in Nederland vroegen we naar het ondergoed van hun mannen. En wat blijkt? Maar liefst 37% van de mannen loopt regelmatig in een versleten onderbroek. Ook al vallen de gaten erin, ze blijven ermee rondlopen. We vroegen natuurlijk ook waarom en dit is wat mannen volgens deze vrouwen als reden geven:



38% interesseert ondergoed niets

29% vindt dat de oude onderbroek zo lekker zit

33% heeft geen zin om er tijd in te steken

19% merkt niet eens dat hij versleten is

12% is er erg aan gehecht



Met de nieuwste campagne wil Zeeman dit onderwerp bespreekbaar maken.

Reacties

07-02-2017 12:01:49 venzje

Ach, je ziet er toch niks van...

07-02-2017 12:09:29 mithe

Mijn vriendin klaagt er wel eens over dan is mijn antwoord maar altijd: dan koop je nieuwe.



Dus af en toe worden mijn oude nu wel eens vervangen



(ohh ik ben opeens Senior lid )



07-02-2017 12:11:59 Mamsie

Quote:



voor maar een paar euro loop je er weer fris bij.' Jahaa, maar voor die paar euro loop je drie weken later weer in versleten vodden.

Een beetje kwaliteit is echt veel duurder hoor!



07-02-2017 12:34:31 venzje

@Mamsie : Ik loop anders al decennia in Zeemannetjes en die gaan behoorlijk lang mee.

07-02-2017 12:50:13 Mamsie

@venzje : O, dan ga ik daar ook eens kijken! Die krengen van de Action zijn echt te erg!

07-02-2017 12:51:15 stora

07-02-2017 13:06:33 venzje

: Dat sowieso, maar zeelieden zijn nét iets anders.



07-02-2017 13:25:02 HHWB

S Ik heb zo'n hekel aan kapotte kleding bij de kleinste gaatje koop ik wat nieuws.... Of laat het in China repareren... Ik heb nu drie werkbroeken laten repareren voor maar drie euro.... Dus heb ik die bekeken er bij...

07-02-2017 14:48:41 De Paus

S . Ik draag nooit ondergoed onder mijn Pausjurk

