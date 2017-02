Duitsers dikker dan ooit

Duitsers eten meer groenten en drinken meer mineraalwater en toch vieren de vetrollen hoogtij. Niet eerder waren ze zo dik.



Volgens het Duitse wetenschappelijk instituut voor voeding DGE kampt 59 procent van de mannen en 37 procent van de vrouwen van 18 tot 65 jaar met overgewicht. Vooral mannen aan het eind van hun arbeidzame leven (driekwart) wegen te veel.



Bij mannen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar zijn de cijfers evenmin gunstig. De zwaarlijvigen zijn in deze categorie in de meerderheid en dat geldt ook voor vrouwen vanaf 55 jaar.



Opvallend is dat de Duitsers juist meer groenten, bessen en noten zijn gaan eten. Ook drinken ze meer mineraalwater. Maar ondanks deze positieve trend is volgens DGE vanaf 1999 het percentage mannen met overgewicht met 8,3 procent gestegen. Bij vrouwen is 4,5 procent.



Dus waar komt al dat vet vandaan? DGE wijst naar de calorierijke hapjes en drankjes die vandaag de dag bijna overal voor weinig geld verkrijgbaar zijn. Daarnaast zijn mensen minder gaan bewegen. ,,We leven in een maatschappij die ons tot obesitas drijft.''

Reacties

05-02-2017 15:03:11 allone

Stamgast



WMRindex: 25.332

OTindex: 55.191

Het is waar dat in duitsland veel aandacht is voor gezond eten: bijv. biologisch voedsel kun je daar makkelijker en goedkoper kopen dan hier.

En ook hebben ze altijd veel Kurorten gehad.

Maar... tegelijkertijd eten ze ook grote en vette hoeveelheden waar je 'u' tegen zegt.

05-02-2017 15:09:02 stora

Erelid



WMRindex: 4.507

OTindex: 621



Ik praat eigenlijk nooit met mijn eten. @allone , U zeggen tegen het eten?Ik praat eigenlijk nooit met mijn eten.

05-02-2017 15:17:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.872

OTindex: 51.592

@stora : Maar je gaat er wél een mondelinge overeenkomst mee aan!

05-02-2017 16:30:27 allone

Stamgast



WMRindex: 25.332

OTindex: 55.191

@Mamsie :



: je mag ook niet met volle mond praten



@De_Paus: hun porties taart en vlees zijn ook niet zuinig .. @stora : je mag ook niet met volle mond praten@De_Paus: hun porties taart en vlees zijn ook niet zuinig ..

05-02-2017 23:28:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 58.190

OTindex: 26.793



na ieder afgebroken dieet worden de meesten zwaarder dan voordat ze eraan begonnen onderschat ook alle afslankpogingen niet....na ieder afgebroken dieet worden de meesten zwaarder dan voordat ze eraan begonnen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: