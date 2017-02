Kip speelt piano

De Amerikaanse Kip Jokgu speelt de sterren van de hemel. In twee weken heeft eigenaresse Shannon Meyers de kip geleerd om piano en xylofoon te spelen. De kip speelt liedjes als America, The Beautiful en Twinkle Twinkle, Little Star.Meyers uit Germantown, Maryland heeft de kip piano leren spelen door middel van een klikker. Elke keer als de kip een noot speelde, klikte Meyers met de klikker en beloonde Jokgu vervolgens met een beetje voer. Daarna leerde ze de kip pikken op rood oplichtende toetsen van het keyboard.