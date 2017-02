Chauffeur gebruikt parkeerschijf met batterijen

In de Tenderstraat in Mechelen hebben medewerkers van een parkeerbedrijf een opmerkelijke manier van fraude vastgesteld. In een auto zagen ze een park

Reacties

04-02-2017 12:19:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.856

OTindex: 51.548

Quote:

Mogelijk wordt zijn rijbewijs ingetrokken.



Waar slaat dát nu weer op? Hij heeft toch geen verkeersovertreding begaan?

Hij was gewoon wat slimmer dan de struikrovers van de parkeerdienst. Waar slaat dát nu weer op? Hij heeft toch geen verkeersovertreding begaan?Hij was gewoon wat slimmer dan de struikrovers van de parkeerdienst.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: