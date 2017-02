Rotterdamse begint wantenweeshuis

Rotterdammers die een handschoen missen, vinden deze wellicht terug in de Insulindestraat in Rotterdam-Bergpolder. Kunstenares Agnes Westerduin verzamelt daar gevonden handschoenen aan een waslijn, omgedoopt tot 'asiel voor wanten'.



'Gevonden in de buurt? Verloren of op zoek naar een nieuwe match? Hang maar op of pak maar mee', is te lezen op een brief op het raam. Aan de waslijn zijn inmiddels een stuk of vijftien enkele handschoenen en één paar witte wollen kinderwantjes te vinden.



"Ik word er eigenlijk een beetje hebberig van", zegt Westerduin. Als ze een 'verweesde' handschoen vindt op straat, laat ze deze nog een dagje liggen op de gevonden plek. "Misschien komt de eigenaar nog terug om te zoeken. Maar daarna mag ik het meenemen."



Westerduin hoopt dat Rotterdammers die hun wanten kwijt zijn of een eenzame handschoen hebben gevonden op straat, even langs de waslijn lopen in de Insulindestraat. "Dat je denkt als je wanten vindt op straat: 'ik hang het even op!'"

02-02-2017 17:22:31 stora

Die meid weet van wanten

02-02-2017 17:26:45 Mamsie

@stora : Ze neemt in ieder geval de handschoen op, ja toch!

02-02-2017 17:35:33 stora

@Mamsie , ze kan nu wel iemand de handschoen toewerpen.

02-02-2017 18:17:54 Kolleke

Zo heb ik thuis een weesjes-sokkendoos, elke verdwaalde sok verdwijnt daarin, en als ik een verzameling heb, dan ga ik broer en zus bij elkaar zoeken @stora : Of anders de hand(schoen) reiken.

02-02-2017 18:33:48 Jura6

Linker- of rechterhand... dat maakt nogal uit huh

02-02-2017 18:58:29 stora

@Kolleke , jij hebt broer en zus sokken? Dus de ene sok met een puntje en in de andere zit een gat

02-02-2017 19:12:54 Kolleke

Laatste edit 02-02-2017 19:13 @stora : De broertjes-sok heeft een L-letje en de zusjes-sok niet

