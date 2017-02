Saudische prins koopt vliegtickets voor 80 valken

Tachtig roofvogels die een groot gedeelte van de stoelen in een vliegtuig bezet houden. Dat ziet er misschien gek uit, maar in het Midden-Oosten kijken ze er niet van op.Een Saudische prins nam de valken mee voor een jachttrip in Jeddah, Saudi-Arabi. Waar het vliegtuig was opgestegen, is niet bekend."Het is heel gewoon voor luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten om roofvogels te vervoeren", zegt de Turkse zakenman Ahmet Yasar. Hij kreeg de foto van de gezagvoerder van het vliegtuig en plaatste hem op Reddit, n van de bekendste internetfora.De valken in dit vliegtuig zouden rond de 7500 euro per stuk kosten.Jagen met roofvogels is populair in het Midden-Oosten. Rijke valkeniers reizen af naar landen als Irak, Saudi-Arabi, Pakistan en Afghanistan. De dieren die ze meenemen, zijn getraind om hun prooi met hoge snelheid te benaderen. Favoriete prooi is de kraagtrap, een vogel die veel voorkomt in de woestijn.Vliegmaatschappijen hebben speciale regels voor het meenemen van valken. Bij Qatar Airways bijvoorbeeld mogen er maximaal zes valken mee in de economy class. Bij Etihad Airways (Verenigde Arabische Emiraten) mogen mensen die first- of business class reizen twee roofvogels per stoel meenemen. Voor de andere passagiers geldt een maximum van n. Bij Emirates zijn er geen beperkingen.