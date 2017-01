380 euro boete voor klarinet spelen in trein

Muzikant Nathan Dillen heeft een boete van 380 euro gekregen omdat hij muziek maakte in de trein. Iemand die bij het voorval was, doet zijn beklag op Facebook. Daar staat ook een filmpje van het optreden.De muzikant was samen met zijn broer op weg van Amsterdam naar zijn woonplaats Kampen toen enkele medereizigers vroegen of hij een stukje wilde spelen op zijn klarinet. Dat deed hij met plezier.Volgens de vriend die het verhaal op Facebook zette, vroeg hij de mensen in de coupé of die het goed vonden. Die lijken de gezellige muziek te waarderen, maar bij een overstap in Almere wordt Dillen staande gehouden door een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar).Er ontstaat een discussie op het perron. Ook de politie wordt erbij gehaald. Hij krijgt een boete van 380 euro en missen ze hun aansluiting naar huis. Hun vriend pikt ze op het station op.Nathan is niet van plan om de boete te betalen, schrijft Omroep Flevoland.