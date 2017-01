Politie neemt hond mee na urenlang blaffen

Na een gezellige avond met een vriendin krijgt Marlies de Lange (52) uit Zwolle een wel heel onaangename verrassing. Als ze thuiskomt, blijkt haar hondje Pipi meegenomen. Door de politie, die de deur openbrak.Rond half vier 's nachts komt De Lange thuis. Ze is dan al de hele avond op bezoek bij een vriendin, slechts een paar straten verderop. Samen lopen ze naar huis, van plan nog een rondje te lopen met de hond. Maar bij thuiskomst is Pipi er niet meer. ,,We riepen haar, maar hoorden niks. Toen zagen we het briefje liggen."Het briefje, geschreven door de agent, ligt midden in de huiskamer op tafel: ,,Politie Zwolle. In verband met de overlast hebben wij de hond uit huis gehaald. Graag bellen." De Lange is meteen in paniek. En woedend. ,,Die hond is mijn kind h, je pakt mijn kind af. Ze is sinds de knallen met oud en nieuw wel angstig geworden, maar we hebben nooit eerder incidenten gehad. Ze met ergens van geschrokken zijn dat ze zo geblaft heeft. Misschien heeft iemand aangebeld. Het huis is juist een veilige haven voor haar."Pipi, een boomerhondje van 1,5 jaar, heeft de nacht in het asiel door moeten brengen. De Lange bleef de hele nacht op, de tijd aftellend totdat ze naar het asiel kon om haar op te halen. Daar moest ze ook nog de kosten betalen voor de overnachting, iets meer dan een tientje. Ze treft een afgematte Pipi aan. ,,Het is voor haar ook een heftige nacht geweest. Dat de politie dat gewoon doet. Het voelt als onrecht."Volgens de politie kwam de melding van een blaffende hond binnen om half drie 's nachts. Vanaf negen uur zou er al overlast zijn. Omdat er zorgen waren over de veiligheid van het baasje besloot de politie de deur open te breken. ,,Er waren signalen dat ze thuis was. Er kan van alles aan de hand zijn als een hond zo lang blaft, dus dat is voor ons een geldige reden om binnen te gaan", zegt een woordvoerder. Eenmaal binnen troffen de agenten alleen de hond aan. ,,Om de overlast te stoppen is besloten de hond naar het asiel te brengen. Als mevrouw het hier niet mee eens is, kan zij alsnog een klacht indienen", aldus de woordvoerder.Het laat De Lange vooralsnog niet los. ,,Het gevoel dat hier 's nachts mensen binnen zijn geweest, en haar hebben meegenomen, daar kan ik nog niet bij.''