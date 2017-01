Man dood aangetroffen nadat vrouw in ziekenhuis overlijdt

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 65-jarige bewoner van Houthalen in Belgisch Limburg. Zijn dood werd enkele uren na het overlijden van zijn 61-jarige echtgenote vastgesteld.



De vrouw werd donderdagnacht naar het ziekenhuis afgevoerd waar zij in de loop van vrijdagnamiddag overleed na een poging tot zelfdoding. De politie werd verzocht om haar man van het sterfgeval op de hoogte te brengen. De agenten raakten niet meteen binnen en troffen de man later dood aan in zijn huis.



Het parket van Limburg werd ingeschakeld en de procedure verdacht overlijden opgestart, een standaardprocedure om de precieze doodsoorzaak na te gaan. Bij de eerste vaststellingen bleek dat de man niet door geweld om het leven is gekomen.



Het nieuws van het overlijden van het echtpaar deed snel de ronde in Houthalen. Buren zochten elkaar op in de hoop om iets meer te weten te komen over de omstandigheden.



“Recent heeft het echtpaar nog een housewarming-feestje van nieuwe buurtbewoners bijgewoond”, zegt Anna Aresu. “Ze waren daar heel vrolijk en aangenaam gezelschap. Ik ken ze allebei ook al langer als heel vriendelijke mensen. Al meer dan 36 jaar zelfs, zo lang wonen wij in deze straat. Ze hadden geen kinderen en waren getuige van Jehova. We hebben nooit iets gemerkt van een conflict of een ruzie. Helemaal niets wees er op dat er iets ernstigs gaande was.”



Ook andere buren beamen het positieve beeld van het koppel: “Ik heb het echtpaar altijd als zeer fijne mensen ervaren. Het waren doodnormale, zeer goedlachse buren. Wie had nu zoiets kunnen denken? De man had zojuist nog zijn oprit aangelegd met nieuwe klinkers.”



“We vormen hier één grote familie”, zegt nog iemand. “Ook het echtpaar hoorde daar helemaal bij. De hele straat is zwaar aangeslagen door hun dood.”

