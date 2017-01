Rode zeedraak voor 1ste keer gefilmd

Dat de rode zeedraak moest bestaan was zeker, maar nog nooit was er een levende gezien. Voor de westkust van AustraliŽ is het nu toch gelukt. En niet eentje, maar meteen twee.Het bestaan van de rode zeedraak werd in 2015 bewezen na DNA-onderzoek door Josefin Stiller. Maar alle exemplaren die bekend waren, lagen in musea of waren op het strand aangespoeld. Onderzoekers gingen daarom op zoek naar levende rode zeedraken bij een plek waar al meerdere waren aangespoeld.Voor de zoektocht maakten de onderzoekers gebruik van een op afstand bedienbare onderzeeboot. De rode zeedraak leeft op een diepte van 50 meter. Het duurde een paar dagen, maar toen kwam het dier voor de camera. En niet eentje, maar zelfs twee. Door ze te filmen wilden de onderzoekers meer te weten komen over het gedrag van de dieren.De rode zeedraak is familie van de gewone zeedraak, de bladerige zeedraak en het zeepaardje. "De ontdekking bewijst dat het nog steeds mogelijk is om nieuwe felgekleurde vissen te vinden die nog niemand ooit heeft gezien", zegt de onderzoekster.