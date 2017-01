Promoteam zaait paniek in Landsmeer

Een man en een vrouw die voor een bedrijf huis aan huis gunstige elektriciteitstarieven aanboden, hebben maandagmiddag voor onrust gezorgd in Landsmeer. De inwoners dachten dat de twee hen met een babbeltruc probeerden op te lichten.

De man en de vrouw belden in Landsmeer bij meerdere huizen aan. Ze vertelden bewoners over gunstige tarieven voor elektriciteit.



Omdat er afgelopen woensdag een bejaarde bewoonster van het dorp was opgelicht met een babbeltruc, raakten de Landsmeerders ongerust. Ze deelden hun zorgen over het duo op social media en uiteindelijk kwam zelfs de politie eraan te pas.



Agenten troffen het duo aan op de Tormentilstraat. Daar bleek dat ze echt voor een bedrijf werkten dat gunstige tarieven voor elektriciteit zou bieden. Toch werd hen verzocht om hun werkzaamheden in het dorp vanwege de onrust te staken. De twee zijn daarop meteen uit het dorp vertrokken.

Reacties

11-01-2017 12:12:10 josc1965

Senior lid



WMRindex: 305

OTindex: 7

In mijn beleving zijn de deur tot deur verkopers ook lieden met een babbeltruc. Ik doe ook altijd de deur gelijk weer dicht wanneer zo'n pukkel voor mijn deur staat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: