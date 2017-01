Zombies zouden de mensheid binnen 100 dagen uitroeien

Mocht de aarde ooit een zombie-invasie te verwerken krijgen, dan hoeven we ons geen illusie te maken: zombies zouden ons binnen honderd dagen vrijwel uitroeien. En enkele zombie zou binnen twintig dagen al een epidemie van betekenis kunnen veroorzaken.



Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar het tempo waarin infectieziekten zich verspreiden. Onderzoekers van de universiteit van Leicester lieten verschillende modellen los op de verspreiding van zombies over de wereld. Zelfs uit het meest optimistische scenario blijkt dat de mensen bijna altijd het onderspit delven.



Als elke zombie dagelijks 90 procent kans heeft op het besmetten van n mens, zou de 'Zombie Apocalyps' al twee keer dodelijker zijn dan de verwoestende pestepidemie ('Zwarte Dood') die tussen 1346 en 1351 over de wereld trok.



Er zijn ook scenario's waarin de onderzoekers er rekening mee houden dat het, naarmate meer mensen om het leven komen, voor zombies moeilijker wordt slachtoffers te vinden. Ook gaan ze er in n model van uit dat mensen zich kunnen verzetten en op die manier elke dag 10 procent kans hebben om een zombie om zeep te helpen.



In dat geval is er een sprankje hoop. Ook dan zakt de menselijke populatie weliswaar als een kaartenhuis in elkaar. Maar dat geldt dan dus ook voor de zombies, die mensen nodig hebben om te kunnen voortbestaan.



Na duizend dagen is er geen zombie meer over. Maar de paar honderd mensen die zich voor hen verborgen hebben kunnen houden, kunnen weer opnieuw beginnen. En zo'n tienduizend dagen na het begin van de epidemie zal de mensheid zich langzaam herstellen, voorspellen de wetenschappers.

