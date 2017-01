Rotterdamse Jolanda moet van gemeente bewijzen dat ze Nederlands spreekt

De Rotterdamse Jolanda Brommer (57) is flink over de rooie. Ze doet haar verhaal in het AD. Ze kreeg een brief van de gemeente Rotterdam: of ze kon bewijzen dat ze de Nederlands taal beheerst.

Jolanda is erg beledigd dat aan haar Nederlands wordt getwijfeld.



Ze is geboren en getogen in Rotterdam. Om rond te komen werkt Jolanda in de thuiszorg en krijgt ze al jaren een aanvullende uitkering. Tot nu toe was er niets aan de hand. Totdat ze net voor de jaarwisseling een brief op de deurmat kreeg van de gemeente Rotterdam. Of ze kan aantonen dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheerst.



“Dit vind ik beledigend en is toch te gek voor woorden?”, vertelt Jolanda aan de krant. Ze schrok zich op z’n Rotterdams gezegd ‘de pleuris’. “Ze weten alles van me en dan komen ze nu ineens met die taal­eis aanzetten. Mijn Marokkaanse buurvrouw moest er echt enorm om lachen.”



Een woordvoerster van de gemeente bevestigt de brief aan Jolanda. “We gaan met haar in gesprek”. De taaleis is landelijk beleid. “Wie het Nederlands onvoldoende machtig is, wordt uitgenodigd voor een taaltoets. Wie zakt, krijgt een cursus om alsnog aan de taaleis te voldoen”, zegt gemeente Rotterdam.



Maandag heeft Jolanda een afspraak met een ambtenaar. En dan gaat ze meteen bewijzen dat ze het Nederlands beheerst door haar diploma’s te tonen. “Ik heb thuis zo’n grote opbergkast, daar duik ik van het weekend maar even in.”

Reacties

09-01-2017 12:35:47 Alev

Oudgediende



WMRindex: 6.975

OTindex: 13.698

T S Als ze de taal beheerst, dan is er toch geen probleem? Snel opgelost lijkt me.

09-01-2017 12:47:11 allone

Stamgast



WMRindex: 24.564

OTindex: 54.343

Quote:

“We gaan met haar in gesprek” Denk je dat journalisten aan de eisen voldoen, Quote:

De taaleis is landelijk beleid. “Wie het Nederlands onvoldoende machtig is, wordt uitgenodigd voor een taaltoets. Blijkbaar heeft de gemeente er wel veel vertrouwen in, wantDenk je dat journalisten aan de eisen voldoen, @venzje

09-01-2017 13:03:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.272

OTindex: 2.098

@allone : De meeste journalisten gelukkig wel. Maar soms knijp ik mijn tenen bij elkaar!

09-01-2017 13:17:30 Balderic

Senior lid

WMRindex: 695

OTindex: 2

Dat de taaleis voor iedereen geldt is natuurlijk niet zo gek.

Als je wil solliciteren zul je dat over het algemeen in het Nederlands moeten doen en ook voor veel Nederlanders van Nederlandse komaf is nogal eens een probleem.



Een uitkering is een vangnet en je moet er alles doen om daar zo kort mogelijk gebruik van te hoeven maken. Taalbeheersing is daar gewoon een onderdeel van en heeft niets te maken met het feit dat je vader bokskampioen was (zie het originele opgeklopte artikel in het AD).



Populistische partijen roepen meteen om het hardst dat dit niet kan. Ze vergeten gemakshalve dat ze ook om het hardst roepen als mensen te lang een uitkering krijgen.



09-01-2017 13:21:13 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.950

OTindex: 6

Of expres met een overdreven zwaar Rotterdamse accent bij de ambtenaar gaan zitten praten en een Tineke Schouten typetje nadoen

09-01-2017 13:33:52 Alev

Oudgediende



WMRindex: 6.975

OTindex: 13.698

T S @Balderic : Inderdaad. Vaardigheden zijn niet gebonden aan je afkomst. Er is geen reden om hierop onderscheid te maken.

09-01-2017 13:53:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.272

OTindex: 2.098



Aan haar naam zal het niet liggen en een korte blik in de gemeentelijke basisadministratie (GBA, vroeger bekend als bevolkingsregister) levert vermoedelijk ook twee in Nederland geboren ouders met typisch Nederlandse namen op.



Quote:

of ze kon bewijzen dat ze de Nederlands taal beheerst De ambtenaar of de journalist in elk geval niet.



Laatste edit 09-01-2017 13:55 Ik vraag me af wat voor de gemeente de reden is geweest om haar zo'n brief te sturen.Aan haar naam zal het niet liggen en een korte blik in de gemeentelijke basisadministratie (GBA, vroeger bekend als bevolkingsregister) levert vermoedelijk ook twee in Nederland geboren ouders met typisch Nederlandse namen op.De ambtenaar of de journalist in elk geval niet.

