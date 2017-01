Belgische trein begint uit zichzelf te rijden en ontspoort

Het moet een bizar gezicht zijn geweest: in het Belgische Vorst besloten maandagochtend twee treinen om vast te vertrekken zonder machinist. Het was gelukkig iets na vijven in de ochtend dus er zaten nog geen passagiers in, zo schrijft Het Nieuwsblad.De ene trein reed zo’n vijfhonderd meter en ontspoorde in een bocht. Daar bleef hij half gekanteld liggen. De andere trein kwam nog voor de bocht tot stilstand. “De trein is ontsnapt uit de parkeerplaats in Vorst”, bevestigt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS (de Belgische NS). “Het ging om een trein waaraan nog een andere wagon vast hing. Enkele honderden meters verder is de eerste trein ontspoord.”Vermoedelijk konden de treinen gaan rijden door een niet functionerende noodrem “wat volslagen abnormaal is,” aldus spoorwegvakbond CGSP. De Belgische NMBS is vooral blij dat het zo vroeg gebeurde. Een half uur later had de trein waarschijnlijk vol gezeten met reizigers.Het is niet de eerste keer dat er iets misgaat met een zogenoemde Desiro-trein. In 2015 verloor een Desiro een keer drie wagons tijdens het rijden, omdat ze per ongeluk ontkoppeld werden.