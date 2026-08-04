Lijm gebruikt als condoom: 25-jarige man sterft

In juni 2021 voltrok zich een bizar drama in het Amber Hotel in de Indiase deelstaat Gujarat, waarvan de details nu pas volledig bekend worden. De 25-jarige Salman Mirza uit Ahmedabad overleed nadat hij tijdens een intiem samenzijn met zijn ex-verloofde een sterke epoxyhars op zijn penis had gesmeerd. Volgens lokale media was het stel onder invloed van drugs en wilden ze een zwangerschap voorkomen. Omdat ze geen condoom bij zich hadden, besloten ze de krachtige lijm als anticonceptiemiddel te gebruiken. Vlak daarvoor hadden ze dezelfde lijm nog geïnhaleerd voor een kick.



Kort na het hotelbezoek werd Mirza bewusteloos aangetroffen in de struiken buiten het gebouw. Een bekende bracht hem nog met spoed naar het ziekenhuis, maar medische hulp mocht niet meer baten. Artsen stelden vast dat Mirza bezweek aan meervoudig orgaanfalen, waarbij er ook een mysterieuze groene substantie in zijn buik werd gevonden. Hoewel de exacte rol van de lijm en de drugs nog wordt onderzocht via forensische monsters en een autopsie, is de juridische strijd al losgebarsten.



De familie van Mirza gelooft namelijk niet in een ongeluk en heeft een aanklacht wegens moord ingediend tegen de ex-verloofde. Zij beweren dat de vrouw de lijm heeft aangebracht. De politie onderzoekt deze beschuldiging momenteel en bekijkt onder andere de camerabeelden van het hotel, waarop te zien is dat het duo met een tuk-tuk arriveerde. De zaak zorgt voor veel ophef in India, vooral omdat Mirza als kostwinner zijn oudere ouders en twee zussen onderhield. Zijn dood laat de familie dan ook niet alleen in diepe rouw, maar ook in grote financiële onzekerheid achter. Terwijl het politieonderzoek doorloopt, blijft de gemeenschap geschokt achter.

Reacties

04-08-2026 18:10:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.555

OTindex: 28.967

Hoge ogen voor de Darwin Award.

04-08-2026 18:23:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.542

OTindex: 99.191





: Dat iig. Gelukkig had hij een condoom 😇 Na 5 jaar zijn ze dit nog steeds aan het onderzoeken? De lijm zal duidelijk te zien geweest zijn. Maar wie die aangebracht heeft? Was zijn verloofde toen ook al ex, of pas na zijn dood? 🤔 @Emmo : Dat iig. Gelukkig had hij een condoom 😇

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