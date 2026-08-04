Nederlander rijdt zich klem op trap Blankenberge: navigatie blind gevolgd

Een Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenberge. De 74-jarige man zou zijn navigatie blind hebben gevolgd, meldt de VRT.De bestuurder was niet onder invloed. "Hij was gewoon verstrooid", aldus een commissaris van de lokale politie tegen de VRT.De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de 'iconische' trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen.Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap. Die zouden in september klaar moeten zijn. De kosten hiervoor bedroegen 660.000 euro.