Gerwin laat zijn hond uit en lost ineens een mysterie op

ZUTPHEN - Een oplettende hondenbezitter kan zomaar een acht jaar oud mysterie oplossen. Het overkwam Gerwin Reindsen uit Baak. Toen hij vorig weekend zijn hond ging uitlaten zag hij een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen Stolperstein uit Zutphen te zijn.In 2018 werd de Stolperstein van Herman Snatager gestolen, tot grote verontwaardiging van Stichting Stolpersteine Zutphen. Waarschijnlijk een dronkenmansactie, werd er toen gedacht. Niemand verwachte het kleine monumentje ooit nog terug te zien.Het was de allereerste Stolperstein die in Zutphen werd gelegd, die van Herman Snatager. Een Stolperstein, ook wel struikelsteen in het Nederlands, is een kleine gedenksteen.Ze worden geplaatst in de stoep bij de laatste woning van mensen die slachtoffer werden van het naziregime. Op een dun plaatje messing staat een naam, het geboortejaar en de plek waar iemands leven werd beëindigd.Reindsen laat zijn hond vaak uit langs de N314. Momenteel vinden daar wegwerkzaamheden plaats. Hij wijst naar een stuk berm bij een lantaarnpaal. "Hier zal wel een stuk grond zijn losgekomen bij het plaatsten van de nieuwe lantaarnpaal. Ik zag ineens iets glimmen. Hier zal hij wel uit de auto gegooid zijn."Omdat het plaatje erg vies was kon hij niet meteen plaatsen wat hij nu in zijn handen had. "Ik veegde het schoon en zag een naam en jaartallen. Toen bleek het een Joods slachtoffer te zijn. Ik had toevallig net een boek gelezen waarin werd verteld over Stolpersteinen."Reindsen typte de naam in op Google en kwam bij een artikel van Omroep Gelderland. "Toen zag ik direct dat hij gestolen was." Via het contactformulier van Stolpersteine stichting Zutphen laat hij weten dat hij de Stolperstein gevonden heeft. Een paar uur later wordt hij gebeld. "Dezelfde dag kwam iemand hem al ophalen. Ik kreeg een fles wijn als bedankje."Na de diefstal zijn er twee acties ondernomen, vertelt voorzitter van de Stolpersteine stichting Zutphen Dannie Brus: "We hebben aangifte gedaan, en we hebben een aanvraag ingediend bij kunstenaar Gunter Demnig voor een nieuwe Stolperstein. Die kregen we dan ook snel." Deze keer werd hij met beton vastgezet om diefstal te voorkomen.Dat de originele stolperstein zou terugkeren had niemand verwacht. Blijdschap is niet het gevoel wat bij Brus naar boven komt: "Deze stenen gaan over uitsluiting, discriminatie en antisemitisme. Mensen zijn vermoord, gewoon vanwege het feit dat ze Joods zijn. We hadden liever gehad dat het niet nodig was geweest."Wat gaat er nu met de originele Stolperstein gebeuren? "Niemand heeft er recht op. Wij gaan hem zelf niet houden. Wij geven hem aan de huidige bewoners van het huis waar de steen voor de deur ligt", aldus Brus.