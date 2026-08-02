Medewerkers van een bibliotheek in de Australische kustplaats Kiama keken vorige week verbaasd op toen een boek liefst 150 jaar na de uitleendatum werd ingeleverd.
Bibliotheekmanager Michelle Hudson zei nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. De man die het boek terugbracht, Ross Simmons, vertelde dat hij vermoedde dat zijn betovergrootvader het boek geleend moet hebben.
Tijdens een verbouwing van zijn huis stuitte Simmons op het boek. In die woning woonde zijn betovergrootvader vroeger. Simmons vond het boek met waterschade terug in een theedoos, die was ingemetseld in een open haard.
Simmons zei geen idee te hebben waarom zijn voorouder, die ook wethouder was in Kiama, het boek nooit terugbracht naar de bieb.
Volgens de toen geldende bibliotheekregels, moest een boek eerst worden ingeleverd en de schuld worden betaald, voordat een ander boek kon worden geleend. "Wellicht is dat de reden waarom het boek nooit aan ons is teruggeven", zei Hudson tegen de Australische publieke omroep ABC News.
Het lukte de bibliotheek niet om te achterhalen of de betovergrootvader van Simmons het boek daadwerkelijk leende. Dat komt doordat de leengegevens uit de jaren 70 van de negentiende eeuw verloren zijn gegaan. "Helaas staat er ook niets in het boek wat ons vertelt wie de laatste lener was", aldus Hudson.Het boek
, Antiquities of Athens uit 1858, was het 506e boek dat werd opgenomen in de oorspronkelijke collectie van de bibliotheek, die in 1872 haar deuren opende.
Rekening houdend met de inflatie zou de boete voor het te laat terugbrengen omgerekend ruim 17.000 euro bedragen. Simmons zei dat hij zich bij het terugbrengen van het boek geen moment zorgen maakte over het al dan niet moeten betalen van een boete.
Zover kwam het dus ook niet. De bibliotheek zegt tegenwoordig geen boetes meer op te leggen. "Hoewel dit misschien wel een beetje had kunnen bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen van de bibliotheek", schrijft de bibliotheek op Instagram.
De bibliotheek heeft het "in opmerkelijke goede staat" verkerende werk tentoongesteld in een collectie over de lokale geschiedenis van de bibliotheek. Het boek wordt niet meer uitgeleend. "We willen niet nog eens 150 jaar wachten tot dit boek wordt teruggebracht", zegt Hudson met een knipoog.
aan.