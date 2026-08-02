Wanneer stak de mug voor het eerst een mens?

Muggen zijn héél oud. Ze bestaan al ongeveer 245 miljoen jaar. Dat betekent dat ze zelfs rondvlogen toen er nog dinosauriërs op aarde waren! Maar wanneer begon een mug eigenlijk mensen te steken?



Heb je soms het gevoel dat elke mug jou wil prikken? Goed nieuws: dat klopt niet! Er bestaan ongeveer 3.500 soorten muggen. Maar slechts een handvol soorten drinkt graag mensenbloed. De meeste muggen steken liever vogels, paarden, kikkers of andere dieren.



Een groep internationale onderzoekers wilden weten wanneer muggen voor het eerst mensen begonnen te steken. Uit eerder onderzoek wisten wetenschappers al dat sommige Afrikaanse muggen tussen 509.000 en 61.000 jaar geleden begonnen met het drinken van mensenbloed. Maar hoe zit dat met andere muggen?



Daarom verzamelden ze het DNA van 11 soorten muggen uit een andere regio: Zuidoost-Azië.



DNA kun je een beetje vergelijken met een bouwplan of handleiding voor je lichaam. In ons lichaam zitten er meer dan 30 biljoen cellen (30.000.000.000.000)! En in bijna elke cel zit er een soort handleiding, oftewel DNA. Het vertelt je lichaam hoe het moet groeien en werken.



DNA bepaalt bijvoorbeeld de kleur van je ogen, de vorm van je neus en de kleur van je haar. Je krijgt de helft van je DNA van je moeder en de helft van de vader. Daarom lijk je vaak een beetje op allebei.



En ja hoor, uit het onderzoek blijkt dat sommige muggen tussen 2,9 en 1,6 miljoen jaar geleden een liefde voor mensenbloed hebben ontwikkeld. En die periode overlapt perfect met de komst van de Homo erectus in die regio. De Homo erectus was de eerste mensensoort die op 2 benen liep in plaats van op zijn armen en benen (zoals dieren).



Voor de Homo erectus daar leefde, dronken deze muggen waarschijnlijk vooral het bloed van andere primaten. Dat is een orde waartoe wij behoren, maar ook apen en halfapen. Dus voor wij er waren, waren de apen waarschijnlijk het grootste slachtoffer van deze kleine vliegende vampieren.



Dat deze muggen uiteindelijk overgeschakeld zijn naar mensenbloed is eigenlijk heel cool. Muggen sporen hun prooien namelijk op aan de hand van lichaamsgeur, en daar helpt hun DNA hen bij. Overschakelen naar andere prooien betekent dus een verandering in hun DNA, want wij hebben een andere geur dan apen.



Dat muggen dit gedaan hebben, wijst er misschien op dat de Homo erectus al in grote aantallen in de regio leefden. En dat is een bijzonder nieuwtje, want uit de weinig beschikbare fossielen weten wetenschappers nog niet precies hoeveel mensen daar toen waren. Misschien hebben muggen dus een klein beetje geholpen met het onthullen van de menselijke geschiedenis!

Reacties

02-08-2026 13:31:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.523

OTindex: 99.141

nou. Ik weet nog steeds niet heel veel 😇

02-08-2026 13:35:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.522

OTindex: 28.965

@allone : Zolang er al mensen zijn worden ze lekgeprikt door die rotbeesten.

02-08-2026 14:22:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.523

OTindex: 99.141

@Emmo : dat prikken vind ik niet zo erg. Maar dat gezoem om je hoofd als je in slaap wilt vallen

02-08-2026 14:26:57 Beereekhoorn

Oudgediende



WMRindex: 1.327

OTindex: 13.539

@allone : ik vind die grote jeukbulten als ik geprikt ben echt niet fijn

02-08-2026 15:08:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.523

OTindex: 99.141



Maar niet kunnen slapen is 👎 @Beereekhoorn : fijn niet nee.Maar niet kunnen slapen is 👎

02-08-2026 17:12:02 NuxVomica

Actief lid

WMRindex: 93

OTindex: 44

@allone : @Beereekhoorn : en als je dan eindelijk toch in slaap gevallen bent...word je weer wakker van de jeuk!

02-08-2026 17:42:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.523

OTindex: 99.141

@NuxVomica :

Paraplu parasolletje

Het leven is geen lolletje Paraplu parasolletjeHet leven is geen lolletje

02-08-2026 18:21:56 Beereekhoorn

Oudgediende



WMRindex: 1.327

OTindex: 13.539

@NuxVomica : klopt helemaal klopt helemaal

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