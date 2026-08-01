Teleprompterman Trump gokte op Trump's uitspraken: Ontslag

Het Witte Huis is zijn vaste autocue-operator, Gabriel Perez, kwijtgeraakt na verdenkingen van gokken met voorkennis op toespraken van president Donald Trump. Perez bediende sinds 2016 de teleprompter bij vrijwel alle publieke optredens van Trump en is nu niet langer in dienst, zo bevestigt een functionaris aan persbureau AP. Hij werd eerder deze maand al op onbetaald verlof gezet nadat ABC News had gemeld dat hij ruim 100.000 dollar zou hebben verdiend met weddenschappen over specifieke uitspraken van de president. Hoewel het Witte Huis niet wil zeggen of de medewerker zelf is opgestapt of is ontslagen, melden bronnen rond Trump dat Perez vaak de laatste hand legde aan de teksten van de toespraken, wat hem een unieke inkijk gaf in de mogelijke woorden van de president.



De inzet van Perez liep via Kalshi, een online voorspellingsmarkt waar gebruikers kunnen wedden op onder meer woorden en zinnen in politieke toespraken. Omdat Trump geregeld afweek van het geschreven script, trok Perez tijdens toespraken zijn weddenschappen soms halverwege in als bleek dat bepaalde passages werden overgeslagen, een patroon dat volgens ABC News opviel bij de handel op het platform. Kalshi merkte deze verdachte activiteiten op en besloot de transacties te melden bij de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten. Als reactie hierop heeft het bedrijf zijn regels aangescherpt; gebruikers zijn nu verplicht om hun werkgever op te geven en het is officieel verboden om te handelen met informatie die via het werk is verkregen.

Reacties

01-08-2026 16:26:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.513

OTindex: 99.121

Wedden dat…

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