Verdachte fataal ongeluk Zeeuws schoolkamp beging vaker grove verkeersovertredingen

De verdachte (20) van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen waarbij vorige maand vier doden vielen, reed op de dag dat het misging drie keer te hard. In de week voor het fatale ongeluk reed hij op zeventien plekken te hard.



Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Hij blijft nog zeker 60 dagen vastzitten.



Ook filmde de 20-jarige zichzelf regelmatig terwijl hij te hard reed, schrijft Omroep Zeeland. Op zijn telefoon zijn meerdere filmpjes gevonden waarin hij zichzelf en de snelheidsmeter filmde en over een dubbele doorgetrokken streep reed.



Bij het ongeluk kwamen drie leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze op de fiets werden geraakt door de auto van de verdachte. Het ongeluk maakte veel los in Zeeuws-Vlaanderen.



De bestuurder, die woont in de gemeente Hulst, had volgens de rechter kunnen weten dat er een technisch probleem met zijn auto was. In de auto brandde een waarschuwingslampje omdat de stuurbekrachtiging kapot was.



De rechter concludeert dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en zijn rijgedrag niet aanpaste nadat hij keer op keer verkeersregels overtrad. Hij kreeg daarvoor meerdere boetes. Omdat volgens de rechter de kans op herhaling groot is, blijft hij langer vastzitten.

Reacties

30-07-2026 17:21:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.490

OTindex: 28.963

D'r moeten dus eerst dooien vallen voordat zo'n wegpiraat vastgezet wordt.

30-07-2026 18:43:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.485

OTindex: 99.101

@Emmo : Voor een viervoudige moord hoor je levenslang te krijgen

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