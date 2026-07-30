Op social media krijgt Kim Kotter (43) een hoop kritiek op haar modemerk Poespas. De influencer zou in haar webshop een boodschappentas verkopen die opvallend veel gelijkenissen vertoont met een tas die voor een veel lagere prijs wordt aangeboden op Temu. Het management van Kim laat aan RTL Boulevard weten zich niet te herkennen in de aantijgingen van dropshipping.
De geruchten gaan over de Big Mama Rollin'
: een grote, opvouwbare boodschappentas op wielen met een metallic look. Bij Poespas kost de tas 69 euro, terwijl een vergelijkbare tas op het Chinese platform Temu wordt aangeboden voor 25,70 euro.
Het management van Kim laat aan RTL Boulevard weten dat het niet om dezelfde tas gaat en dat Kim niet aan dropshipping doet. "Alle producten worden verkocht via haar eigen webshop."
Onlangs kwam de webshop van Kim ook al in het nieuws. Terwijl ze in Oeganda was voor haar werkzaamheden voor het Aidsfonds en daar op social media uitgebreid verslag van deed, promootte ze in haar Instagram Stories ook haar webshop. Dat schoot bij veel volgers in het verkeerde keelgat.
Enkele dagen later liet Kim weten de kritiek te begrijpen. 'De timing van de plaatsing was gisteren echt ongelukkig.' Volgens haar kan ze zich goed voorstellen dat het verkeerd is overgekomen dat ze reclame maakte voor haar webshop terwijl ze in een ontwikkelingsland was voor de opnames van een programma. 'Ik kan me zeker voorstellen dat dit anders is overgekomen.'
'We hebben de story kort daarna direct verwijderd. Sorry daarvoor!' liet ze weten. Ze benadrukte dat het nooit haar bedoeling was om afbreuk te doen aan het werk van het Aidsfonds. 'Het is absoluut niet mijn intentie om aandacht weg te nemen van het Aidsfonds of van het belangrijke werk dat zij doen en waar ik mij voor inzet.'
aan.