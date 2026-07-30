PwC blundert in adviesrapporten: staan vol met AI-hallucinaties

Vier rapporten van PricewaterhouseCoopers (accountancy (audit en assurance), belastingadvies (tax) en bedrijfsadvies (advisory). Het behoort tot de 'Big Four' van de wereldwijde accountants- en advieskantoren.) staan bomvol voetnoten die verwijzen naar niet-bestaande artikelen. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek van GPTZero. De rapporten gaan over AI en elektrische auto’s en waren bedoeld om nieuwe klanten in het Midden-Oosten binnen te halen.



GPTZero deed onderzoek naar verschillende rapporten. Hieruit bleek dat de adviesrapporten overlopen van AI-hallucinaties. De teksten zijn volgens de detectiebot grotendeels met AI geschreven, bevestigt ook de Financial Times. Daarnaast worden valse bronnen aangehaald, zoals een onderzoek van MIT over kunstmatige intelligentie in overheidsdiensten.



Verder zijn voetnoten niet chronologisch en staan er onjuiste citaten in. Voetnoten zeven tot en met tien staan op pagina zeven, gevolgd door de eerste zes op pagina acht.



PwC Middle East laat de aan de krant weten dat ze het onderzoek serieus nemen, en 'een beperkt aantal ondersteunende bronnen' in de rapporten bijwerken. Ze laten weten dat er kwaliteitsprocessen zijn voor onderzoek en contentontwikkeling 'in lijn met onze aanpak van verantwoorde AI'.



Afgelopen jaren voorziet PwC veel bedrijven van advies rondom AI. Samen met de andere Big Four kantoren proberen zij medewerkers en klanten te stimuleren om de technologie te implementeren. Daarmee raakt het onderzoek een gevoelige snaar door juist zelf op deze manier de mist in te gaan.



GPTZero maakt gebruik van een Hallucination check-tool om hallucinerende citaten te ontdekken van bijvoorbeeld overheidsinstanties, academische instanties, maar dus ook consultancy- en accountancy kantoren.

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