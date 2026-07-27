Brussel wurgt onze boeren, maar importeert hormoonvlees en salmonellakip

Voor een Nederlandse boer staat Brussel klaar met satellietcontrole, stikstofmodellen, mestboekhouding, natuurvergunningen, inspecteurs en torenhoge boetes.

Ieder dier wordt geregistreerd. Iedere hectare wordt doorgelicht. Iedere mestwagen wordt gevolgd. Eén administratieve fout kan het einde betekenen van een familiebedrijf dat al generaties bestaat.

Maar zodra goedkoop vlees vanuit Zuid-Amerika Europa binnenkomt, blijkt het Europese controlewonder plotseling een lekke vergiet.

BBB vraagt opnieuw aandacht voor verboden hormonen in Braziliaans rundvlees en salmonella in Braziliaans pluimveevlees. De partij wil strengere controles op voedselimport.

Terecht.

Maar BBB moet het niet bij sociale mediaberichten en Kamervragen laten. De partij moet eisen dat Brussel dezelfde keiharde normen oplegt aan buitenlandse producenten als aan Nederlandse boeren.

Zes verdachte zendingen kwamen via Nederland binnen

De NVWA traceerde eerder zes zendingen Braziliaans rundvlees afkomstig van runderen die waren behandeld met oestradiol, een hormoon dat in de Europese veehouderij verboden is.

De zendingen kwamen via Nederland de Europese Unie binnen.

Volgens Nieuwe Oogst zou de Europese Commissie al in oktober 2025 op de hoogte zijn geweest van een verdachte lading. De Europese waarschuwing volgde pas later en werd volgens BBB-Europarlementariër Sander Smit niet als urgente alarmmelding verstuurd.

De Commissie had eerdere waarschuwingen volgens hem juist weggewuifd.

Dat is de Europese werkelijkheid: Nederlandse boeren worden preventief gewurgd op basis van theoretische modellen, terwijl waarschuwingen over daadwerkelijk verboden stoffen in geïmporteerd vlees worden afgehandeld met bureaucratische traagheid.



Tegelijkertijd wil Brussel de handel met de Mercosur-landen uitbreiden. De Europese Commissie pronkt met quota van 99.000 ton rundvlees en 180.000 ton pluimveevlees waarvoor gunstigere handelsvoorwaarden gaan gelden.

Brussel noemt die hoeveelheden beperkt.

Voor individuele Nederlandse boeren die moeten concurreren tegen productie onder totaal andere omstandigheden zijn die cijfers allesbehalve beperkt.

Een Nederlandse veehouder betaalt voor grond, dierenwelzijn, energie, personeel, administratie, milieu-eisen en Europese klimaatregels. De buitenlandse concurrent produceert goedkoper en krijgt via een handelsverdrag gemakkelijker toegang tot dezelfde markt.

Dat is geen vrije handel. Dat is concurrentievervalsing die door Brussel zelf wordt georganiseerd.

Vrijhandel kan alleen bestaan wanneer normen wederzijds gelden en controles betrouwbaar zijn. Anders wordt de Europese boer gedwongen te concurreren tegen lagere eisen die hij thuis nooit zou mogen toepassen.



De boeren hebben niets aan nóg een tweet, nóg een gesprek of nóg een Brusselse rondetafel.

Zij hebben behoefte aan harde voorwaarden:

Geen import wanneer traceerbaarheid ontbreekt. Automatische blokkade na de vondst van verboden hormonen. Volledige openbaarmaking van verdachte zendingen. Onafhankelijke steekproeven aan de Europese grens. En onmiddellijke uitsluiting van producenten die de regels overtreden.

Daarnaast moet op ieder product duidelijk zichtbaar staan waar het vlees is geproduceerd en aan welke normen de producent moest voldoen.

Laat de consument zelf kiezen tussen Nederlands kwaliteitsvlees en anonieme wereldmarktimport.

Voedselzekerheid begint bij eigen boeren

Nederland heeft vruchtbare grond, gespecialiseerde boeren, moderne bedrijven en ongeëvenaarde landbouwkennis. Toch behandelt de politiek voedselproductie alsof het een hinderlijke activiteit is waarvan wij zo snel mogelijk af moeten.

Boerderijen worden uitgekocht. Grond wordt onttrokken aan productie. Vergunningen worden ingetrokken. Jonge boeren haken af.

Daarna importeert Europa het voedsel van duizenden kilometers afstand.

Dat is niet groen. Dat is niet veilig. Dat is niet strategisch.

Het is georganiseerde afhankelijkheid.

Een continent dat zijn eigen boeren vernietigt, geeft niet alleen zijn economie weg. Het geeft zijn voedselzekerheid weg.

Reacties

27-07-2026 08:27:04 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.041

OTindex: 3.533

Dus de producten van onze boeren worden geëxporteerd en wij moeten de troep uit Zuid-Amerika eten?

27-07-2026 10:15:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.440

OTindex: 28.954



Transportkosten zijn verwaarloosbaar. @Spotcatus : Daar komt 't wel op neer Tenslotte wil "de Nederlander" een goedkoop stukje vlees op z'n bord. Feit is dat, om wat voor reden dan ook, Argentijns en Braziliaans vlees goedkoper is dan het Nederlandse.Transportkosten zijn verwaarloosbaar.

27-07-2026 10:27:25 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.505

OTindex: 25.887

@Spotcatus :

Dus de producten van onze boeren worden geëxporteerd en wij moeten de troep uit Zuid-Amerika eten? QuoteDus de producten van onze boeren worden geëxporteerd en wij moeten de troep uit Zuid-Amerika eten? Nee, dat moet niet - alleen veel mensen doen het. Het is perfect mogelijk om goed lokaal geproduceerd Nederlands vlees te kopen. Gewoon bij een goeie slager langsgaan die weet waar zijn spullen vandaan komen of de etiketten in de supermarkt lezen. Maar de meeste mensen letten alleen op prijs.

27-07-2026 10:40:11 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.041

OTindex: 3.533

@BatFish : Het probleem is dat veel mensen wel op de prijs moeten letten om rond te komen. Iedereen wil toch graag gezond eten hebben? Ze letten op de prijs omdat het niet anders kan.

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