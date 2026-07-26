Amerikaanse youtubers vinden na 8 jaar ineens vermiste Fransen in rivier

Twee vermissingszaken in Frankrijk, in de buurt van Biarritz, zijn na jaren op wel heel bijzondere wijze opgelost. Française Joëlle Pouy (6was sinds 2017 vermist, de 29-jarige Fransman David Stévenin verdween in 2018. Hun lichamen werden deze week gevonden door Amerikaanse youtubers die eigenhandig in een rivier op zoek gingen.Stévenin verdween in september 2018 samen met zijn hond. Hij was voor het laatst gezien op een feestje in het dorpje Urt in het zuiden van Frankrijk. Kort na zijn verdwijning deed de Franse politie uitgebreid onderzoek, maar de auto en het lichaam van de Fransman werden nooit gevonden. Er werd destijds onder meer gezocht in de rivier de Adour.Amerikaanse youtubers namen het heft eerder deze week in eigen hand. De vier, die zichzelf Adventures With Purpose noemen, zoeken in verschillende landen onder water naar vermiste personen.Ze waren dinsdag pas een paar uur aan het zoeken in de rivier de Adour, toen ze op sonarbeelden maar liefst drie auto's aantroffen. Een van de auto's was een Renault Mégane, het voertuig waar Stévenin destijds in reed.De politie haalde het voertuig uit het water. Het nummerbord zou ook overeenkomen met dat van Stévenin, meldt de Franse krant Sud Ouest. Er zou een lichaam in de auto aangetroffen zijn, de politie onderzoekt of het om de Fransman gaat.De youtubers waren intussen al onderweg naar Italië, maar besloten terug te keren naar de Franse rivier na een bericht over nog een mogelijke vermissing. Nabestaanden van Joëlle Pouy lieten weten dat ook zij in de buurt van de rivier voor het laatst was gezien.Na een korte zoekactie met een onderwaterdrone bleek een van de gevonden auto's een Peugeot Partner met daarin een lichaam. Vermoedelijk gaat het om het stoffelijk overschot van Pouy, die een jaar vóór Stévenin verdween."Aan de ene kant zijn we opgelucht, aan de andere kant is het heel verdrietig. Want ons laatste beetje hoop is verdwenen", laat haar zoon Sébastien aan Franse media weten. "Ik heb er al die jaren vrijwel dagelijks aan gedacht, maar het was bizar om de auto uit het water te zien komen."Of er sprake is van misdrijven of verkeersongelukken is niet duidelijk. De Franse politie doet daar onderzoek naar.De youtubers zeggen de wereld rond te reizen om vermissingen te helpen oplossen. Ze vragen daar geen geld voor, zeggen ze. Met hun YouTube-kanaal verdienen ze genoeg om de kosten te dekken.De aflevering waarin de twee Franse zaken worden opgelost, staat nog niet online. Tegen Franse media zegt Jared Leisek, die Adventures with Purpose oprichtte, dat vooral de vondst van het tweede lichaam totaal onverwachts kwam. "Fantastisch, ik verwachtte dit niet", zegt hij. En meteen daarna: "Dit is gewoon ons werk."De zus van Stévenin, Laura, heeft de zoektocht naar hem de afgelopen jaren voortgezet. "We kunnen het eindelijk goed afsluiten", zegt ze opgelucht.Hoe het kan dat de lichamen nu wel door een groep youtubers zijn aangetroffen, maar nooit door de gendarmerie zijn gevonden? "We hebben sonars waarmee we livebeelden kunnen zien", zegt een van de Amerikanen."Eigenlijk is het net als bij een echo waarop je een baby in de buik ziet. Het is een soort 3D. En soms zien we dingen die de politie misschien over het hoofd heeft gezien."De Franse politie beschikt inmiddels zelf ook over de moderne apparatuur. Een jaar geleden is een speciale taskforce in het leven geroepen om op zoek te gaan naar auto's in Franse rivieren en kanalen.Die taskforce, met de naam LETHE, heeft in het eerste jaar sinds de oprichting meer dan 3000 auto's onder water aangetroffen. De politie vermoedt dat de voertuigen zijn achtergelaten na een diefstal of bijvoorbeeld bij verzekeringsfraude.In het afgelopen jaar zijn door de politie tot nu toe vier lichamen in voertuigen onder water aangetroffen. "Wie onder water verdwijnt, laat vrijwel geen enkel spoor na", legt de chef van de taskforce aan France Info uit.De politie roept naasten van mensen die met hun auto zijn verdwenen op om contact op te nemen met de afdeling 'cold cases', zodat de zaken alsnog met de nieuwe apparatuur onderzocht kunnen worden.