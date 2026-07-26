Ontwikkelingsniveau jongeren daalt ernstig

Nederland stevent af op een "klasse van middelmatigen" omdat jongeren niet meer fatsoenlijk leren lezen en schrijven. Dat stelt auteur en universitair hoofddocent Jelle van Baardewijk in de WNL-podcast Onze Eeuw. Volgens hem groeit er een generatie op die zich amper kan uitdrukken en daardoor buiten de boot dreigt te vallen.



Zijn zorgen worden pijnlijk bevestigd door de harde cijfers. Uit internationaal PISA-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen hard keldert, waardoor we inmiddels onder het Europese gemiddelde scoren. Tel daar de 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders bij op, en je ziet direct hoe kansen op werk, onderwijs en een volwaardig leven verdampen.



Van Baardewijk, werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit en bekend van De Nieuwe Wereld, ziet schrijven als hÃ©t middel om grip op het leven te krijgen. Zelf je gedachten ordenen geeft volgens hem niet alleen rust, maar schept ook direct orde in je leven.



Goed kunnen praten en schrijven is dan ook een absolute superpower. Sterke geletterdheid zorgt gemiddeld voor een hoger inkomen, betere vaardigheden en zelfs een langer leven. Hoewel praktisch ingestelde mensen er zeker ook kunnen komen, ziet Van Baardewijk een diepe maatschappelijke kloof ontstaan tussen een talige elite en een grote achterblijvende middengroep.



In de podcast noemt hij de huidige trend dan ook heel zorgwekkend. Waar oudere generaties vroeger zonder moeite een literair meesterwerk of een Duits boek opensloegen, worstelt een groot deel van de jeugd van nu al met de meest basale teksten.

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