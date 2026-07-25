Levende katten gebruikt als aanmaakblokjes voor bosbranden

Italiaanse brandstichters hebben in Zuid-Italië katten als “levende aanmaakblokjes” gebruikt om bosbranden te veroorzaken.



In landbouw- en natuurgebieden zijn katten aangetroffen met met brandbare vloeistof doordrenkte lappen aan hun staart, die vervolgens werden aangestoken en losgelaten.

Door in paniek rond te rennen verspreiden de dieren het vuur snel, waardoor grote stukken natuur in korte tijd in vlammen opgaan.



Italiaanse autoriteiten en dierenorganisaties spreken van ernstige dierenmishandeling en brandstichting en hebben een onderzoek gestart naar de verantwoordelijken.

Dierenbeschermers roepen getuigen op zich te melden en vragen om strengere straffen voor het misbruik van dieren bij het aanleggen van bosbranden.

Reacties

25-07-2026 14:38:46 NuxVomica

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 32

Hoe diep ben je gezonken als je zoiets wreeds en destructiefs doet.....



Laatste edit 25-07-2026 14:38

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