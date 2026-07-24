Leeft bultrug Timmy toch nog? DNA-onderzoek zaait twijfel

Het verhaal rondom de wereldberoemde bultrug Timmy krijgt mogelijk toch nog een staartje. De walvis werd na een spectaculaire reddingsactie naar zee gebracht en zou later dood zijn aangespoeld. Een nieuwe DNA-test trekt het overlijden van het dier nu in twijfel: was de aangespoelde bultrug wel echt Timmy?



Timmy strandde in maart en april meerdere keren in Duitsland. Dierenbeschermers pleitten ervoor om het dier daar te laten sterven, omdat het te verzwakt was. Zij vonden de reddingspogingen 'dierenmishandeling'.



Desondanks zetten weldoeners met instemming van de Duitse autoriteiten een grote reddingsoperatie voor hem op. Die duurde dagen en leverde internationale media-aandacht op.



In mei spoelde er een dode walvis aan voor de kust van Denemarken, bij het eiland Anholt. Al snel leek het te gaan het om de beroemde bultrug. De tracker van het dier werd teruggevonden bij het karkas en ook locatiegegevens wezen erop dat Timmy was aangespoeld bij Aanholt. Daarnaast had de dode bultrug verwondingen die ook bij Timmy zijn gezien.



Maar nu wordt er toch getwijfeld of de aangespoelde bultrug wel Timmy was. Voorafgaand aan de vrijlating in zee werd DNA-materiaal bij de walvis afgenomen. Ook van de aangespoelde bultrug werd een staal afgenomen.



De stalen zijn vervolgens naar een laboratorium in China gestuurd. Volgens de Duitse krant Bild komt het DNA niet overeen.



Er zijn nog wel twijfels over de manier waarop de DNA-stalen zijn afgenomen, vervoerd en bewaard, waardoor fouten of zelfs manipulatie niet volledig kunnen worden uitgesloten. Wel zou de DNA-analyse zelf voor 99 procent betrouwbaar zijn.



De DNA-uitslag komt bovenop een reeks onduidelijkheden rond Timmy. Zo is het nog steeds een mysterie wie opdracht gaf om Timmy vrij te laten en werkte zijn tracker kort na de vrijlating niet meer goed. Daarnaast bleek de aangespoelde walvis een vrouwtje te zijn, terwijl Timmy tot dan toe als mannetje werd gezien.

Reacties

24-07-2026 20:17:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.447

OTindex: 99.008

Verwarrend al die tegengestelde berichten.



„Is het hem niet? Of is het hem wel?“

"They seek him here, they seek him there,"

"Those Frenchies seek him everywhere."

"Is he in heaven? Or is he in hell?"

"That demmed elusive Pimpernel!"



Laatste edit 24-07-2026 20:20

25-07-2026 01:25:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.414

OTindex: 28.951

@allone : Monsieur Chambertin had het er maar moeilijk mee.

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