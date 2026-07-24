Vals grapje Spaanse piloot: laat Argentijnse passagiers even geloven in WK-titel

Argentijnse passagiers van een vliegtuig zullen zich de uitkomst van de WK-finale tussen Argentinië en Spanje wel héél zuur herinneren. Meteen na afloop van het duel, waarin Spanje Argentinië met 1-0 de baas was, liet de piloot het vliegtuig eventjes geloven dat Argentinië had gewonnen...



"We weten de uitslag inmiddels", klonk het over de speakers in de cabine. "We hebben begrepen dat het tot het bittere eind een spannende wedstrijd was. Beide teams hebben alles gegeven, maar helaas kan maar één team de WK-finale winnen. We willen onze Argentijnse vrienden feliciteren..."

Het volgende moment barstten de Argentijnse fans in juichen uit.



Maar de blijdschap was dus van korte duur. Want nadat de piloot zijn passagiers een kleine minuut feest had laten vieren, klonk zijn stem nogmaals vanuit de cockpit. Met een nogal droog 'want Spanje heeft gewonnen' prikte hij de vreugdebubbel genadeloos door. De passagiers vielen vervolgens teleurgesteld stil.



Dat de piloot een Spanjaard bleek te zijn, was voor veel passagiers extra zout in de wonde.

Reacties

24-07-2026 16:14:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.498

OTindex: 25.876

Als ze maar niet zijn gaan meppen, zoals de Argentijnse spelers. Maar wel een lullig geintje van die piloot. Ook geen sportieve winnaar dus.

24-07-2026 16:57:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.445

OTindex: 99.005

Inderdaad niet erg grappig.



… ooit heeft iemand tegen mij gezegd, na een wedstrijd Duitsland-Nederland, dat DL had gewonnen.

Omdat ik niet geïnteresseerd was kon me dat niets schelen.

Maar het interessante was dat er 3 mensen nodig waren om me te overtuigen dat NL had gewonnen. Want ik geloofde de eerste man. Zo zie je hoe de hersenen werken. Eenmaal opgeslagen informatie kun je niet zo makkelijk veranderen.

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