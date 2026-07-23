Schip breekt in tweeën terwijl het voor anker ligt

Een klein stukgoedschip met een bemanning van dertien man kwam in ballast aan in de laadhaven en werd voor anker gelegd buiten de golfbreker in afwachting van een beschikbare ligplaats. Vijf dagen later, terwijl het schip nog steeds voor anker lag buiten de golfbreker, verslechterden de weersomstandigheden. Er werd sterke wind van land verwacht, vergezeld van hoge golven.Vanwege de constructie en het vrijboord was het schip op grond van zijn laadlijn en klassecertificaat beperkt tot „20 zeemijl uit de kust in de Zwarte Zee“ en tot een maximale golfhoogte van 3,5 meter. De kapitein van het schip verzocht om toestemming om een beter beschermde ankerplaats binnen de havenbreker te zoeken, en deze toestemming werd verleend door de havenautoriteiten.Enkele dagen later, toen het schip inmiddels voor anker lag binnen de golfbreker, verslechterde het weer opnieuw met windsnelheden van meer dan 50 knopen. Hoewel de ankerplaats binnen de golfbreker het schip aanvankelijk beschermde, draaide de storm naar het zuidwesten, waardoor golven door de ingang van de golfbreker heen kwamen. Het schip werd nu blootgesteld aan zwaar weer en ruwe zee. Zelfs met hulp van de hoofdmotor kon het schip zijn anker niet vasthouden en begon het weg te drijven.De kapitein riep de hulp van sleepboten in, maar vanwege het gevaarlijke weer konden de sleepboten hun ligplaatsen niet verlaten. Het was nu te laat voor een plan B. Door de wisselende wind en golven werd het schip blootgesteld aan storm en zeer hoge golven. Plotseling, toen de romp boven zijn grenzen werd belast, brak het schip in tweeën en dreef het aan land. Gelukkig werden alle dertien bemanningsleden gered.Advies van The Nautical InstituteZelfs binnen de havengrenzen kunnen weersgerelateerde wind en golven uw ankerplaats of ligplaats beïnvloeden.Wees de gebeurtenissen een stap voor door uw plan B klaar te hebben. In dit geval, en achteraf gezien, was de enige optie om vóór de storm aan te meren.Vertaald met DeepL.com