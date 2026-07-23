Nieuwbouwwoningen Emmeloord worden opgeleverd zonder elektriciteit en water

Achttien nieuwe huurwoningen in Emmeloord kunnen pas maanden later in gebruik worden genomen dan verwacht, door het ontbreken van elektriciteit, water en een internetaansluiting. De huurhuizen zijn eind dit jaar klaar, maar dan zijn er nog geen nutsvoorzieningen.



De woningen blijven daardoor tot maart 2027 leegstaan. Dit is een voorbeeld van wat we de komende jaren vaker gaan zien in de provincie, zeggen makelaarsvereniging NVM en netbeheerder Liander.



Woningcorporatie Mercatus laat de achttien huizen bouwen in de derde fase van nieuwbouwwijk Emmelhage. Het zijn zogenoemde 'rug-aan-rugwoningen'. Deze huizen staan met 'de rug' tegen elkaar aan, en hebben daardoor alleen een voortuin.



De nutsvoorzieningen - stroom, water en internet - zijn aangevraagd door de projectontwikkelaar. Alleen gooien planning en uitvoering van de werkzaamheden roet in het eten, zegt Mercatus. Dit betekent dat de toekomstige huurders bijna een kwartaal later de sleutel van hun huis kunnen krijgen.



Het is voor het eerst dat de woningcorporatie in Noordoostpolder tegen dit probleem aanloopt. Volgens voorzitter Harm Boer van NVM Flevoland is het de tweede keer dat dit probleem in de provincie opduikt. Begin dit jaar speelde het ook in Almere, zegt hij.



In die stad ontstond bij een project een gat van een maand tot anderhalve maand tussen oplevering en de nutsvoorzieningen en dus de ingebruikname van de huizen. Daar is toen weinig aandacht aan gegeven, aldus Boer.



Hij vermoedt dat water en stroom in elk geval in Emmeloord te laat zijn aangevraagd door bouwer en ontwikkelaar. "Dat zie je in de praktijk vaak", zegt Boer. "Je moet het royaal van tevoren doen."



De NVM-voorzitter benadrukt dat woningprojecten die voor 1 juli zijn aangemeld voor elektriciteit geen problemen hoeven te ondervinden. Na 1 juli is er wel wat veranderd: woningen vallen sindsdien ook onder de prioriteringsregels op het stroomnet. Deze regels heeft de ACM opgesteld.



Woningbouw krijgt sindsdien niet zomaar voorrang, projecten die het elektriciteitsnet ontlasten en grote maatschappelijke ontwikkelingen - zoals defensie, politie en medische voorzieningen - gaan voor. Boer wijst onder meer op de kazerne in Zeewolde, de doorontwikkeling van het vliegveld in Lelystad en het MITC in Marknesse. Dat legt een druk op het stroomnet, stelt hij.



"Het komende jaar zal het nog wel redelijk goed gaan, want projecten zijn aangemeld. Maar daarna gaan problemen ontstaan. Want heb je je niet voor 1 juli kunnen aanmelden, dan kom je achterin de rij. Ik denk dat we dat wel gaan terugzien."



Boer geeft aan dat dit gevolgen kan hebben voor de verdere ontwikkeling van Emmelhage en ook voor Dronten Zuid en Lelystad Zuid. "Dat zijn projecten die nog niet 100 procent zijn ingetekend. En dat zijn projecten die niet voor 1 juli zijn aangemeld."



Liander: 'We gaan het vaker zien, ja'

Netbeheerder Liander bevestigt het verhaal van de NVM. "Helaas zien we dit de laatste tijd en dat gaan we vaker zien", aldus een woordvoerder.



Liander geeft aan dat aanvragen van gemeenten en ontwikkelaars voor 1 juli binnen moesten zijn. Deze partijen kunnen hun dossier deze maand nog volledig maken.



"Medio augustus kunnen we in kaart brengen waar verzwaringen van het stroomnet nodig zijn", aldus de woordvoerder. Of het probleem met vertraging in de nutsvoorzieningen ook elders in Flevoland gaat spelen, kan Liander niet zeggen.

Reacties

23-07-2026 14:42:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.394

OTindex: 28.948

Fijn voor de verhuurder.

23-07-2026 14:50:21 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.489

OTindex: 25.871

@Emmo : Die kan dan de projectontwikkelaar aanklagen. Die was kennelijk te laat met de aanvraag.

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