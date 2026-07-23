Doodverklaarde baby ontwaakt in lijkzak

Het Santa Casa-ziekenhuis in São Paulo ligt flink onder vuur na een bizar incident. De één maand oude Braziliaanse baby Noah Gabriel da Cruz Santos werd uren na zijn overlijdensverklaring ineens levend teruggevonden in een lijkzak.De kleine Noah werd te vroeg geboren en lag op de IC te wachten op een operatie aan zijn hart en longen. Toen het op 15 juli misging, hebben artsen drie kwartier lang geprobeerd hem te reanimeren. Zonder succes, dachten ze. De baby werd die middag officieel doodverklaard en klaargemaakt voor de begrafenisondertiteling.Maar toen begon het bizarre deel. Uitvaartmedewerker Regina Célia Paschoal, een ervaren rot in het vak, deed de lijkzak open en schrok zich rot. De baby begon te bewegen en maakte geluid alsof hij naar adem hapte. Haar collega Mattheus hoorde een soort hik en rende meteen naar de verpleegkundigen.Noah werd direct met spoed teruggebracht naar de IC. Het ziekenhuis wast de handen in de onschuld en claimt dat alle officiële, strenge protocollen netjes zijn gevolgd. Of er een onderzoek komt, is nog niet bekend.Moeder Letícia deelde haar shock op social media. Zij en haar man hadden na de overlijdensverklaring nog een uur afscheid genomen van hun zoon. Pas later hoorden ze het bizarre nieuws dat hun vechtertje toch nog leefde.