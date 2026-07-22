Een stel in Australië heeft een vierling gekregen. Dat is op zichzelf al uitzonderlijk, maar nog opmerkelijker is dat alle vier de meisjes tijdens de zwangerschap één placenta deelden. Dat komt wereldwijd slechts heel zelden voor.
Allereerst zijn de meisjes dus genetisch identiek en hebben dus vrijwel hetzelfde DNA. Dat betekent dat één bevruchte eicel zich vier keer heeft gesplitst en dat de meisjes dus sterk op elkaar lijken qua uiterlijk, zoals haarkleur, oogkleur en gezichtskenmerken.Filmpje
Ook bijzonder is dat het om een natuurlijk ontstane vierling gaat. Meerlingen komen relatief vaker voor na vruchtbaarheidsbehandelingen.
Opvallender is echter dat de meisjes één placenta deelden. Volgens artsen is zo'n zwangerschap zo uitzonderlijk dat er wereldwijd slechts enkele vergelijkbare gevallen bekend zijn.
Dat maakte de zwangerschap wel extra risicovol. Doordat de baby’s één placenta deelden, kon de verdeling van bloed en voedingsstoffen tussen hen uit balans raken. De moeder werd daarom vanaf 25 weken opgenomen in het ziekenhuis, zodat artsen haar voortdurend konden controleren.
De meisjes werden na 28 weken en vier dagen met een keizersnede geboren. Volgens de behandelend arts maken alle vier het goed.
Het gezin, dat al vier kinderen had, zag het gezin in één klap groeien van zes naar tien personen. Volgens de behandelend arts is het feit dat alle vier de meisjes gezond ter wereld kwamen 'niets minder dan een wonder'.
De pasgeboren meisjes hebben de namen Emily, Harriet, Catherine en Alexa gekregen.
Onlangs werd ook in het Máxima MC in Veldhoven een vierling geboren. Artikeltje.
Anne en Alex weten hoe het is. Zij kregen in 2014 een vierling, toen ze al twee dochters hadden.
aan.