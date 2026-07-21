Ontslagen om strakke wielerkleding, Turkse gouverneur is baan kwijt

In Turkije is de gouverneur van de provincie Ardahan ontslagen door president Recep Erdoğan. Volgens Turkse media zou Mehmet Fatih Çiçekli zijn ontslagen omdat hij een wielrenbroekje droeg op foto's die rondgaan op social media.Op de foto's is Çiçekli te zien in een wielrenoutfit met een witte helm, donkere fietsbril, rood shirt en een zwart sportbroekje. Steen des aanstoots is waarschijnlijk dat de vorm van zijn kruis te zien is door het strakke broekje.Volgens een oppositiepoliticus is het dragen van dit soort kleding als gouverneur onacceptabel. "Hij loopt rond in een legging. Zo hoort een gouverneur er niet uit te zien." De oproep leidde tot een verhit debat in het Turkse parlement.Çiçekli benadrukt tegenover de Turkse krant BirGün dat het om sportkleding gaat en dat hij die alleen draagt tijdens trainingen. "Ik beoefen verschillende sporten zoals zeilen, roeien en wielrennen. Ik draag deze kleding niet tijdens werkuren."Op de vraag wat hij nu gaat doen, antwoordde de ontslagen gouverneur gevat: "Ik ga nog meer sporten."