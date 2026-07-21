Foutje ziekenhuis: geen enkeloperatie, maar verstandkiezen weggehaald bij meisje (17)

Een 17-jarig Frans meisje moest vorige week geopereerd worden aan haar enkel. Maar toen ze uit narcose kwam, waren haar verstandskiezen getrokken. Een fout van het ziekenhuis dat twee personen met elkaar had verwisseld. De ouders dienen een klacht in, schrijven Franse media.



De enkeloperatie moest op 10 juli plaatsvinden in een regionaal ziekenhuis in Saint-Martin-Boulogne. Alles leek volgens plan te verlopen, schrijft La Voix du Nord. De moeder van het meisje vertelt dat de chirurg na de operatie terugkwam en zei 'dat hij een fout had gemaakt'. "Mijn excuses", zei hij erbij.



De man had de vier verstandskiezen van het meisje verwijderd, terwijl aan de enkel niets was gedaan. Ze was verwisseld met een ander meisje. "Toen ik mijn dochter zag, barstte ik in tranen uit", zei haar moeder. "Normaal gebeurt dit alleen in films." Hoe het ziekenhuis de fout heeft kunnen maken, is onduidelijk.



Volgens de moeder had het veel erger af kunnen lopen, omdat de verdoving was afgestemd op het andere meisje. Ze heeft een klacht ingediend en wil een schadevergoeding. Maar het ergste is dat haar dochter nog steeds niet is geopereerd aan haar enkel. En dat het meisje een trauma heeft. "Ze is erg bang en slaapt slecht", aldus haar moeder.

Reacties

21-07-2026 13:43:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.421

OTindex: 98.955

Was het verstand van deze arts ook vertrokken?

Maar goed dat het meisje helemaal verdoofd was, anders…

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