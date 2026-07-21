President Trump gaat beleggers voorkennis verkopen

Truth Social, het socialmediabedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump, wil betalende consumenten versnelde toegang bieden tot berichten van de meest invloedrijke gebruikers, waaronder die van Trump zelf. Handelaren zouden zo vervroegd informatie hebben waar zij naar kunnen handelen op de financiële markt. Volgens Errol Keyner, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), is een dergelijke constructie volstrekt verboden. ‘Als de president van de Verenigde Staten iets deelt op economisch of militair vlak moet dat voor iedereen in de wereld tegelijkertijd bekend zijn.’



De service genaamd Truth API geeft betalende gebruikers sneller toegang tot posts van de tien meest invloedrijke gebruikers van Truth Social. De service zou per 1 augustus al moeten ingaan en is volgens Keyner eigenlijk alleen betaalbaar voor grotere banken of flitshandelaren. Betalende gebruikers zouden namelijk een maandelijkse vergoeding van 100.000 Amerikaanse dollar betalen aan Truth Social, of een maandelijkse vergoeding van 60.000 Amerikaanse dollar bij het afsluiten van een driejarig contract. 'Particuliere beleggers kunnen zo'n contract niet betalen', stelt Keyner.



Keyner legt uit dat het gaat om een voorsprong van maximaal een paar seconden. 'Zodra handelaren op de vervroegde informatie reageren, zie je de koers stijgen en kunnen niet-betalende handelaren ook zien wat er gebeurt. Het gaat dus niet om een voorsprong van een kwartier.'



Volgens Keyner is deze manier van informatie verspreiden simpelweg verboden omdat het een voorbeeld is van handelen naar 'inside information'. De adjunct-directeur van de VEB kan zich dan ook niet voorstellen dat de Amerikaanse toezichthouder op de effectenbeurs, de SEC, hier niet op gaat ingrijpen.



‘Als de president van de Verenigde Staten iets deelt op economisch of militair vlak moet dat voor iedereen in de wereld tegelijkertijd bekend zijn’

Errol Keyner, adjunct-directeur VEB

Trump gebruikt Truth Social regelmatig om allerlei zaken aan te kondigen, van aanvallen op Iran tot handelstarieven die hij wil heffen op andere landen. Het is dan ook geen verrassing dat er volgens het bedrijf dat Truth Social beheert al klanten zouden zijn gevonden voor de service. Keyner gelooft dat wel: 'als daar veel geld te verdienen valt, zullen er zeker bedrijven zijn die daarop inspringen'.



Dan blijkt uit onderzoek van CNN dat Trump daarnaast zelf belangen heeft genomen in bedrijven die hij vervolgens heeft gepromoot op zijn sociale media. Het zou gaan om minstens twintig bedrijven. In sommige gevallen kondigde hij overheidsbeleid aan dat gunstig uit kon pakken voor die bedrijven. Het gaat onder meer om autobouwer Tesla, chipmaker Nvidia en spijkerbroekenmerk American Eagle.



Volgens Keyner zou een dergelijke constructie in Nederland niet mogen. 'In de VS mag het waarschijnlijk ook niet, want veel van wat we in Nederland aan regels hebben komt voort uit hoe het in de VS is opgezet.'

Reacties

21-07-2026 12:14:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.351

OTindex: 28.943

Als het maar geld oplevert.

21-07-2026 13:16:39 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.479

OTindex: 25.859

De overtreffende trap van corrupt. Corrupt, corrupter, Trump.

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