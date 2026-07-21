De Chinese peuter Peiqi is in korte tijd ruim 30 kilo aangekomen. Haar ouders lieten haar meedoen aan zogeheten mukbang-video’s. In deze filmpjes moest de peuter enorme bergen ongezond eten wegbouwen voor de camera. Na een storm van kritiek op social media zijn de ouders ondergedoken. Ook hebben ze al hun accounts offline gehaald.
De video's scoorden in totaal zo'n half miljoen weergaven. In de clips is te zien hoe de 3-jarige Peiqi enorme porties gefrituurd en vet eten krijgt voorgeschoteld. Foto
Op het inmiddels verwijderde account stonden teksten als "3-jarige, 33-kilo’s wegende mollige meid". Uiteindelijk woog Peiqi zo'n 35 kilo. Dat is ruim het dubbele van een gezond gewicht voor haar leeftijd. Kijkers noemden de actie van de ouders "uitbuitend en onverantwoordelijk".
In een van de video’s riep het meisje blijkbaar: "Doe er niet meer eten bij". Toch bleven haar ouders haar bord volladen. Dit zorgde voor woedende reacties online. Mensen beschuldigen de ouders ervan hun dochter puur voor de views vol te proppen. De ophef past binnen een grotere discussie over mukbang-video's. Die liggen al langer onder vuur vanwege overeten en enorme voedselverspilling.
De ouders reageerden anoniem in de lokale media en wassen hun handen in de onschuld. Volgens hen had Peiqi altijd al een enorme eetlust en woog ze bij de geboorte ook al 4,5 kilo. Ze beweren dat ze haar alleen gaven waar ze zelf om vroeg. "Het is ons eigen kind, we zouden haar nooit dwingen", aldus het stel. Ook lieten ze weten dat er heus niet alleen maar eetvideo's op het kanaal stonden, maar ook filmpjes waarin ze danst, zingt of juist aan het lijnen is. Volgens de website Oddity Central leverde het hele avontuur de ouders uiteindelijk amper wat op: slechts een paar honderd yuan.
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