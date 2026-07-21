Dolfijnen loodsen verdwaalde walvis na wekenlange strijd terug naar open zee

Ruim twee weken lang zat een jonge walvis muurvast in een ondiepe riviermonding in West-Australië. Elke poging om de oceaan te bereiken, strandde op zandbanken. Tot er onverwachte redders opdoken: een groep plaatselijke dolfijnen escorteerde de verdwaalde reus succesvol naar dieper water.De zuidkaper, een bedreigde walvissoort, zwom eind juni het Peel-Harvey-estuarium ten zuiden van Perth binnen. Waarschijnlijk werd hij misleid door extreem hoogtij.Toen het waterpeil zakte, zat het dier gevangen. Buurtbewoners volgden de strijd van de door hen ‘Gail the Whale’ gedoopte walvis ruim twee weken lang op de voet.„Dit is niet zijn natuurlijke leefomgeving”, zegt Rodney Peterson, directeur van Geographe Marine Research. „Hoe langer hij er bleef, hoe kleiner de kans dat hij nog zou kunnen terugkeren naar zee.”Donderdagmiddag stond het water dankzij de vloed eindelijk hoog genoeg. Na enkele mislukte pogingen kwam de walvis over een verraderlijke zandbank heen. Aan de andere kant kreeg hij hulp. „Er dook een groep dolfijnen op”, vertelt Peterson. „Mogelijk hebben zij de walvis verder naar de veilige open zee geleid.”Omstanders zagen inderdaad hoe de dolfijnen zich rond de zuidkaper verzamelden en hem de weg wezen. De dieren waren geen onbekenden van elkaar: tijdens zijn opsluiting in het ondiepe water zocht de walvis al geregeld contact met deze lokale groep.Volgens marien bioloog Emily Ehlers is dit gedrag uitzonderlijk, maar niet uniek. Vorig jaar zag ze hoe dolfijnen een gestrande bultrug in dezelfde regio te hulp schoten. „Ze zwemmen in een soort formatie rond de walvis en proberen hem met geluiden in de juiste richting te sturen”, zegt ze. „Het is ronduit indrukwekkend.”De twee diersoorten zoeken elkaar wel vaker op. Soms draaien walvissen zich op hun rug om dolfijnen uit te nodigen om te spelen of mee te surfen op hun boeggolf.Waar soms ook rivaliteit een rol speelt, was de intentie dit keer overduidelijk. De lokale natuurbeschermingsdienst verwacht overigens niet dat de jonge walvis nog een keer dezelfde vergissing zal maken, nu hij de smalle doorgang naar de oceaan heeft teruggevonden.