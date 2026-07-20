Vrijwilligers nemen bezorging rouwkaarten over om duurdere postzegel

Postzegels voor rouwkaarten die binnen een dag moeten worden bezorgd, kosten 3,25 euro. Het is reden voor een aantal kleine uitvaartondernemers om met vrijwilligers de rouwpost in hun regio te bezorgen. "Het is meer regelwerk, maar scheelt ontzettend in de kosten."



Uitvaartondernemer Monique Ursem uit het Noord-Hollandse Wognum werd overladen met reacties toen ze via sociale media een oproep deed aan vrijwilligers om rouwpost te gaan bezorgen.



"Ik heb nu zestig vrijwilligers van alle leeftijden, en er komen nog steeds reacties binnen. Soms ook van mensen die in een hele andere provincie wonen," zegt ze tegen RTL Z.



Haar oproep deed ze, omdat PostNL de tarieven voor post die binnen een werkdag bezorgd moet worden per 12 juli flink verhoogd. Voor gewone spoedpost (geen rouwkaarten), betaal je nu 3,95 euro. Je moet dan bij een postpunt een speciaal label halen.



Wil je rouwkaarten snel versturen met een postzegel, dan betaal je 65 euro voor 20 postzegels. Omgerekend 3,25 euro per zegel. Toch een fikse kostenpost als je tientallen mensen een rouwkaart wilt sturen.



Veel mensen die zich als vrijwilliger aangemeld hebben, maken toch al graag een wandeling of fietstocht door de regio, zegt Ursem. Dat doen ze nog steeds, maar nu gaat er een tas met enveloppen mee.



"Ik krijg zelfs reacties van mensen die ver weg wonen. Zo meldde een vrouw uit Arnhem zich met het aanbod om daar brieven te bezorgen, mocht dat nodig zijn."



Maandag gingen vrijwilligers met de eerste rouwkaarten op pad, die ze bij de uitvaartverzorger hadden opgehaald.



"Ik maak stapeltjes en verdeel ze over het gebied en de vrijwilligers. Daarbij kijk ik naar een maximale loopafstand of fietsafstand van een half uur. Het is wel meer regelwerk dan toen ik alles in één keer mee kon geven aan PostNL, maar het scheelt ontzettend in de kosten", zegt Ursem.



Grote families bezorgen soms ook hun eigen rouwpost. Dan worden bijvoorbeeld twintig kleinkinderen aan het werk gezet. "Maar bij kleine families, of families met een klein netwerk kan dat niet, dus die zijn afhankelijk van de andere vrijwilligers."



De rouwpost met een gewone postzegel versturen, waarbij de bezorging twee dagen duurt, is voor veel nabestaanden geen goede optie. Ursem: "Bij een overlijden is snelheid belangrijk, al zie je ook dat nabestaanden nu soms eerst digitale kaarten versturen en pas later de papieren versie."



Volgens het Verbond van Uitvaartzorg, de branchevereniging van uitvaartondernemers, kiezen steeds meer kleine uitvaartverzorgers voor bezorging via vrijwilligers nu de priopostzegels veel duurder zijn.



"Er waren al een paar uitvaartverzorgers die voor 12 juli met vrijwilligers werkten, maar dat was omdat de postbezorging in hun regio niet betrouwbaar was. Nu kiezen veel van onze leden ervoor om financiële redenen", zegt Brigitte Wieman, directeur van de brancheorganisatie.



De bedrijven maken daar geen winst op, zegt ze. "De kosten voor postzegels van rouwkaarten zitten normaliter niet bij een eventueel uitvaartpakket in. Die kosten werden los in rekening gebracht, dus dit is echt een besparing voor de nabestaanden."



Rouwpost aan adressen buiten de regio van de overledene, wordt niet via via vrijwilligers gestuurd, zegt Wieman. "Maar dat zijn kleinere aantallen."



Wieman ziet dat familieleden nu vaak al een schifting maken van mensen die wel een papieren rouwkaart krijgen en mensen die een digitale versie krijgen. "We verwachten ook dat vanwege de kosten meer nabestaanden zullen kiezen voor een digitale kaart."



DELA, een van de grootste uitvaartorganisaties van Nederland, ziet geen heil in de inzet van vrijwilligers om de rouwpost snel te bezorgen. Dit bedrijf blijft de brieven met PostNL sturen, zegt een woordvoerder. "Maar dat doen we niet met een priozegel maar met een reguliere postzegel."



De post wordt dan binnen twee dagen bezorgd voor 1,40 euro per rouwpostzegel. "Dat is normaliter snel genoeg, ook omdat de eerste overlijdensberichten vaak digitaal worden verstuurd, bijvoorbeeld via WhatsApp. Mensen kunnen daarvoor een foto of pdf van de rouwkaart gebruiken."



Nabestaanden die dat echt willen, kunnen er ook voor kiezen om de kaarten binnen een dag te laten bezorgen maar betalen dan dus 3,25 euro.



Bij DELA kun je een uitvaartverzekering afsluiten, waarbij je voor een vast bedrag van bijvoorbeeld 8000 euro een aantal zaken krijgt zoals de kist en vervoer van de overledene naar het uitvaartcentrum. Rouwdrukwerk valt ook onder dat pakket. Het gaat dan om 75 rouwbrieven met postzegel. Daarbij gaat het volgens de woordvoerder om de goedkopere zegels van 1,40 euro.

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