Amerikaanse Nancy (76) krijgt per ongeluk wel héél pikante kentekenplaat

Nietsvermoedend je kentekenplaat vernieuwen en eindigen met een uitnodiging tot billenknijpen op je bumper. Het overkomt de bijna 77-jarige Nancy uit Florida. Door een bizarre administratieve flater kreeg zij de willekeurige combinatie ‘SQZ A55’ in haar brievenbus, oftewel ‘Squeeze Ass’. In haar rustige wijk vol gepensioneerden is de nummerplaat hét gespreksonderwerp.De bijna 77-jarige Nancy schrok zich een ongeluk toen ze onlangs na een verlenging van de voertuigregistratie van haar auto haar gewaagde nieuwe kentekenplaat in de brievenbus kreeg.„Ik ging nog net niet door het lint”, vertelt de vrouw uit Pompano Beach aan CBS News. Als iemand deze combinatie voor een gepersonaliseerde kentekenplaat zou kiezen, zou die gegarandeerd worden afgekeurd. Maar het gaat niet om een gepersonaliseerde kentekenplaat. De grote vraag dringt zich op: hoe kon ‘SQZ A55’ zich door de controlesystemen squeezen?Nancy woont in een buurt waar alleen maar gepensioneerden wonen. Haar pikante kentekenplaat is hét gespreksonderwerp. Sommige buren vinden dat ze het kenteken weer moet inleveren. Anderen, onder wie haar zonen, vinden het té grappig: „Houden die handel!”Nancy is van plan de DMV (Department of Motor Vehicles) op de hoogte te stellen van de misser, maar houdt de kentekenplaat ondanks haar eigen shock en negatieve gevoelens over de boodschap voorlopig. „Misschien moest het zo zijn”, zegt ze. „Ik kan wel omgaan met een beetje getoeter links en rechts. Meer nog, nu ik de zeventig voorbij ben, vind ik wat getoeter wel leuk.”Volgens CBS worden de kentekenplaten van Florida al jaren geproduceerd in een staatsgevangenis in Noord-Florida, waarna ze via overheidsinstanties worden verspreid. Normaal worden willekeurige letter- en cijfercombinaties gegenereerd, waarna inspectietools ongepaste en provocerende boodschappen eruit halen. Het is niet duidelijk wat er deze keer is misgegaan. Misschien een AI-foutje?