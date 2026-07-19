Broedende vogel torpedeert opnieuw werkzaamheden aan Norgerbrug

De Norgerbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op.

Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden.



Bouwbedrijf Strukton verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden. Volgens het bedrijf is dat scenario reëel.

De werkzaamheden liepen eerder ook al vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgervaart meer tijd kostte dan verwacht.



De afsluiting raakt ondernemers in de omgeving, waaronder Hermen Hoorn. Door de afgesloten weg en brug kunnen mensen zijn boerderijwinkel in Huis ter Heide moeilijk bereiken.

De winkel draait voor een groot deel op de verkoop van asperges. Om dat seizoen niet verloren te laten gaan, opende Hoorn noodgedwongen een pop-upwinkel in Assen. Dat kostte hem tienduizenden euro's.



Bovendien klaagde Hoorn dat de communicatie vanuit de provincie volgens hem te wensen overliet. Ook sprak hij de hoop uit dat de provincie hem zou compenseren voor de misgelopen omzet.

Gedeputeerde Bart van Dekken temperde die verwachtingen. Volgens hem hoeven gedupeerde ondernemers niet op compensatie te rekenen. "Het staat hen vrij om opgelopen schade te melden, maar ik schat in dat de compensatiemogelijkheden beperkt zijn."

Strukton verwacht eind augustus meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag of de werkzaamheden in september worden hervat.

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